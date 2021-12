Mittelmoda District incorona i vincitori online

Un’emozione inaspettata e fortissima quella che ha travolto i vincitori della nona edizione di Mittelmoda District, annunciati e applauditi via zoom mentre seguivano l’evento digitale in streaming assieme a centinaia di persone, collegate alla diretta per non perdersi la manifestazione dedicata agli aspiranti stilisti della regione.

Il concorso Mittelmoda District, organizzato da Mittelmoda International Lab per le scuole secondarie di II grado ad indirizzo abbigliamento e moda della Regione, non poteva rinunciare alla fase finale che si è svolta come evento digitale. Protagonista dell’evento online, la sfilata delle 23 collezioni finaliste seguita dalla premiazione dei quattro vincitori, uno per ogni categoria del concorso. Si sono aggiunte anche tre menzioni speciali per merito.

I premi sono stati attribuiti dalla Giuria come segue:

Sezione stilismo abiti: Marika Bonvissuto Istituto Cossar – L. Da Vinci, Gorizia, per la sua interpretazione delle distanze culturali che diventano una vera ricchezza.



Sezione stilismo accessori: Sara Commentale Liceo Artistico Nordio, Trieste, per aver mescolato maschere ed emozioni nell’interpretazione della distanza emotiva che si crea o che ci si impone.Sezione Texture e Materiali: Angelica Monai Istituto D’Aronco, Gemona del Friuli (UD), per aver lavorato con semplicità tessuti diversi per evidenziare le distanze dei colori delle diverse carnagioni.Sezione Modellistica: Alex Devetak Liceo Artistico Max Fabiani, Gorizia, per aver creato un modello unico, in un complicato gioco di ricostruzione del muro della casa di Romeo e Giulietta, sul quale gli amanti raccontano le loro storie, spesso di distanze tra innamorati.

Sono state assegnate anche tre menzioni speciali per merito creativo: una a Valentina Munini dell’Istituto Ceconi, Udine, per aver raccontato le distanze come diversità climatiche, che sono sempre di più una criticità per il mondo a livello globale; la seconda a Michelle Samantha Bressan, Liceo Artistico Max Fabiani, Gorizia, per aver ideato due capi in uno, distanti ma vicini tra loro; la terza ad Alessandra Pintea Floriana Istituto Zanussi, Pordenone, per aver parlato della distanza che le donne sono spesso costrette a vivere a causa della violenza, anche domestica.

La diretta è avvenuta su piattaforma zoom ed è stata scandita da diversi interventi qualificanti dal punto di vista formativo. Dopo un breve video introduttivo con immagini delle precedenti 8 edizioni del concorso regionale, sono seguiti una breve presentazione di Mittelmoda District 2021 (9^ edizione), i saluti delle autorità, l’intervento del Presidente di Mittelmoda International Lab Matteo Marzotto, che ha portato il suo saluto ai giovanissimi finalisti del concorso regionale. Anche quest’anno c’è stata una Guest School a partecipare all’evento: si tratta dell’Istituto Modartech di Pontedera, dal quale è stato effettuato il collegamento in diretta per presentare questa realtà di riferimento accreditata e rispettata nel panorama della formazione nella moda.

È toccato poi ai 23 finalisti presentarsi e raccontare i loro progetti, tutti creati rispettando il tema delle Distanze, come richiesto dal bando di questa nona edizione del concorso. Infine, l’attesa sfilata dei 23 progetti dei concorrenti finalisti delle Scuole regionali partecipanti al Concorso Mittelmoda District, che sono stati selezionati da una giuria di esperti del settore, presieduta da Matteo Marzotto, tra tutte le proposte iscritte. Al termine della sfilata sono stati premiati i vincitori assoluti dell'edizione 2021 e sono state assegnate le menzioni speciali.

La registrazione dell’evento rimarrà visibile sul sito dedicato www.mittelmodadigitaldistrict.it, pertanto sarà possibile riguardare sfilata e premiazioni in qualsiasi momento.

Mittelmoda District, contest Junior dell’evento mondiale Mittelmoda The Fashion Award, nato a Gorizia 28 anni fa, è un evento promosso da Mittelmoda International Lab con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.