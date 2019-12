Mobilità sostenibile, esperienze a confronto

Fronteggiare l’inquinamento atmosferico, invertire l’aumento della temperatura globale e intervenire sui cambiamenti climatici si può: ad, esempio, iniziando ad utilizzare nella nostra vita quotidiana i mezzi che non necessitano di carburanti fossili. Sulla mobilità elettrica farà il punto un confronto, promosso da Adiconsum Fvg, e in programma per venerdì 20 a Udine, dalle 9.30, presso la sala convegni della Fondazione Friuli, in via Manin 15.

“Si tratta – anticipa Giuseppe De Martino, presidente di Adiconsum – di ragionare su un tema sempre più attuale, sul quale si stanno impegnando molti portatori di interessi. Ne sono la dimostrazione tangibile anche le iniziative attivate nella nostra regione sia dal pubblico che dal privato. In questo contesto, vale anche la pena capire che ruolo il cittadino può giocare consapevolmente”.

L’appuntamento di venerdì – che vede anche il patrocinio del Comune di Udine di Città Sane - rientra nel progetto "Vai Elettricamente" di Adiconsum Friuli Venezia Giulia, realizzato con il contributo della Regione Fvg nell'ambito delle iniziative a favore di dei consumatori, e che si propone di integrare le azioni di promozione degli Enti pubblici e delle case presenti sul mercato, interessate alla sensibilizzazione degli utenti, verso i temi della mobilità elettrica, ibrida o, comunque, alternativa alla mobilità con carburanti fossili.

Interverranno al confronto, aperto da De Martino, Mauro Vergari, responsabile ufficio studi, ricerche e innovazioni di Adiconsum Nazionale, Edo Billa, presidente Forum Consumatori Imprese FVG, Nunzio Muratore di Motus – E e Abel Gambini dell’Associazione Energia e Mobilità Sostenibile.

Maggiori info: https://www.vaielettricamente.com/