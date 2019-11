‘Moda, innovazione ed economia circolare’ è il nuovo evento dedicato ai giovani che si terrà venerdì 29 novembre dalle 15 alle 19.30 al Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone, in viale San Marco 70. L’iniziativa, promossa dal Comune di Monfalcone e nata dall’idea di Area Science Park di Trieste e Punktone di Gorizia, sarà strutturata in diverse sezioni quali workshop, tavole rotonde, corner espositivi e sfilate, tutti incentrati sul tema della moda, in termini di creatività e nuove professioni, ma anche in termini di sostenibilità, riciclo e innovazione.

I contenuti e le finalità dell’iniziativa sono stati presentati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Palazzo Municipale di Monfalcone, dall’Assessore Antonio Garritani e da Gabriele Bergantini (delegato giovani, progettualità e futuro), Milena Bortolotto (Responsabile del progetto per Area Science Park) e Maurizio Caradonna (Business Development Manager di Innovation Factory incubatore d’impesa di Area science Park).

“Tra gli eventi di rilievo promossi dal Comune per valorizzare il Centro Giovani Innovation Young se ne aggiunge uno nuovo, volto a creare interazioni e relazioni produttive e costruttive tra i giovani e i diversi partner aderenti”, ha detto Garritani. “Sono professionisti del settore moda che, in virtù della loro esperienza, propongono una serie di attività e di incontri che trasformeranno il centro in un luogo di confronto e formazione per i giovani”.

“Un altro progetto in pieno stile Innovation Young, attraverso il quale andremo ad affrontare tematiche care ai ragazzi in un modo innovativo, mettendo insieme passioni e occasioni di crescita personale”, commenta Bergantini. “Il nostro obiettivo d'altronde è da sempre quello di creare opportunità per i giovani del nostro territorio”.

Il programma di “Moda, innovazione ed economia circolare” prevede iniziative variegate per raggiungere e interessare target diversi, che vanno dai giovanissimi, fino agli studenti universitari. A partire dai Corner espositivi, in cui giovani artisti e creativi esporranno le loro collezioni moda, che rimarranno in mostra durante tutto l’evento. Si tratta di prodotti unici e originali, caratterizzati da una forte matrice artigianale, come collane, borse, etc., e anche di manufatti ecosostenibili, sviluppati a partire da materiale di scarto riciclato, nel rispetto dell’ambiente e della filiera di eticità ed eco-sostenibilità.

Dalle 15 alle 17 si terranno gli Workshop, che diventano un’occasione per imparare a rendere unici alcuni capi attraverso un coinvolgimento concreto e attivo dei giovani: “Crea la tua T-shirt personalizzata”, “Personalizza le tue Converse” e “Cosa mi metto? Cura la tua immagine professionale. L’abbigliamento per valorizzare le tue competenze” (in particolare per un colloquio o un esame). Per partecipare ai tre worskhop è richiesta l’iscrizione che si può effettuare sul sito www.innovationyoung.it.

Seguirà, dalle 17 alle 19, la tavola rotonda, divisa in due parti: la prima dedicata alle Nuove professioni nella moda, in cui giovani professioniste porteranno una testimonianza di carriere come Visual merchandiser (Ravena Sudar per Tommy Hilfiger e Martina Cortello per GAP), Style Coach e Makeup Artist (Antonietta Labarile). Nella seconda, si parlerà di Moda green: economia circolare e innovazione; dopo l’introduzione sulle plastiche di Fabio Mora dell’osservatorio dell’economia circolare di Area Science Park, Benedetta Terraneo di Dinamica by Miko e Liri Longo per Le Malefatte Venezia, esperte di moda sostenibile, racconteranno come la plastica può essere inserita nel circuito dell’economia circolare e diventare un bene di lusso o un prodotto moda. Daniele Delle case parlerà di innovazione, presentando Addi.fit, una App che permette di individuare il numero di scarpe corretto prima di effettuare l’acquisto online.

Anche gli studenti delle scuole del Liceo artistico Max Fabiani e Isis Cossar- Da Vinci sezione moda di Gorizia parteciperanno con corner creativi e con una sfilata di moda dedicata alle loro realizzazioni, che avrà inizio alle 19.

Come ha osservato Milena Bortolotto: “Abbiamo voluto proporre al Centro Giovani il tema dell’economia circolare e delle start-up creative nel “sistema Moda”, in quanto settore di forte interesse per le giovani generazioni. Applicare i concetti di green economy, riciclo e innovazione al mondo della moda ci porta ad esplorare tantissime opportunità lavorative e professionali e può rappresentare uno sbocco concreto per il futuro dei giovani. Per questo l’evento vuole offrire una panoramica sul settore a 360°, dalle professioni più tradizionali (stilisti, creativi) a quelle più nuove (Visual, Style Coach e Makeup Artist) fino a presentare realtà e aziende innovative che si occupano di sostenibilità e nuove tecnologie. Abbiamo, inoltre, voluto arricchire l’evento con un intervento più tecnico realizzato dal Centro studi di Area Science Park sull’utilizzo delle plastiche”.

“L’evento, così come progettato, ci permette da una parte di alternare teoria e pratica, elemento distintivo per le attività organizzate al Centro Giovani, e dall’altra di dare uno spaccato sulle varie opportunità che il settore della moda presenta”, commenta Maurizio Caradonna. “Un focus è dedicato alle start-up che testimoniano un forte dinamismo con offerte di servizi e/o prodotti presentati in chiave innovativa. Tale settore, infatti, rappresenta un’ottima opportunità per permettere a chi è dotato di abilità creative di sviluppare idee imprenditoriali in un settore riconosciuto in forte espansione sia a livello nazionale che internazionale”.

L’appuntamento con “Moda, innovazione ed economia circolare” è per venerdì 29 novembre dalle 15 alle 19.30 al Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone con ingresso libero.

Per info visitare il sito www.innovationyoung.it o entrare nella pagina Facebook @Centro Giovani Monfalcone-Innovation Young e Instagram monfalconecentrogiovani.