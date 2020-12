Modifiche al calendario della raccolta rifiuti per le feste

In occasione delle festività natalizie, le attività della società Gea a Pordenone subiranno alcune variazioni.



Variazioni in programma

Giovedì 31 dicembre 2020 lo sportello e gli uffici di via savio 22 pordenone saranno operativi fino alle ore 13.00. Il servizio di raccolta porta a porta della carta (zona centro e centro storico) sarà regolarmente garantito. Il servizio di raccolta porta a porta del secco zona 1 (nord e sud) sarà regolarmente garantito. Il servizio di raccolta porta a porta del secco zona d (area esterna) sarà regolarmente garantito. Il centro di raccolta comunale sarà aperto.



Venerdì 1 gennaio 2021 lo sportello e gli uffici di via savio 22 pordenone saranno chiusi.

I servizi di raccolta porta a porta del secco e plastica/metalli (zona centro e centro storico) saranno anticipati al giovedi’ 31 dicembre 2020. Il servizio di raccolta porta a porta del secco zona e (area esterna) sarà posticipato a sabato 2 gennaio 2021.

Il servizio di raccolta del cartone utenze non domestiche (zona centro e centro storico) sarà sospeso.

Il centro di raccolta comunale sarà chiuso.



Mercoledì 6 gennaio 2021 lo sportello e gli uffici di via savio 22 pordenone saranno chiusi

Il centro di raccolta comunale sarà chiuso.