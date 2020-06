Modifiche alla viabilità per Udine sotto le stelle

Udine riparte sotto le stelle, coinvolgendo vie e borghi cittadini dove sono in programma numerosi eventi.

Per consentire lo svolgimento degli appuntamenti in programma, la viabilità subirà alcune modifiche in alcune vie del centro: vie Poscolle, Gemona e Aquileia, oltre a largo dei Pecile e al tratto aperto di via Mercatovecchio, dalle 18.30 di venerdì 26 alle 00.30 di sabato 27 giugno, e dalle 18.30 (in via Aquileia dalle 10.00) di sabato 27 alle 00.30 di lunedì 29 giugno 2020.

Nelle vie coinvolte dalla 'movida' udinese, per impedire l'accesso ai veicoli, saranno posizionati dei dissuasori in prossimità degli accessi alle strade.



“Anche a fronte dell’ottima riuscita dei primi due appuntamenti - ha commentato l’Assessore alle attività produttive e al turismo e grandi eventi Maurizio Franz -, il terzo fine settimana di ‘Udine sotto le stelle’ si preannuncia come un vero e proprio successo grazie all’estensione degli orari e all’arrivo del truck della Despar, che sabato sarà presente in via Aquileia fino dalla tarda mattinata per promuovere le eccellenze del nostro territorio. In questo modo vogliamo non solo aiutare i pubblici esercizi a rialzarsi dopo i difficili mesi che abbiamo attraversato ma anche promuovere a livello internazionale la nostra città e tutto il Friuli creando quello che vogliamo far diventare un appuntamento fisso delle estati udinesi. L’obiettivo è oggi quello di riuscire a portare da noi, anche in questa fase di lento ritorno alla normalità, le migliaia di visitatori austriaci, sloveni e tedeschi che ogni anno scelgono Udine come meta artistica e culturale”.



Anche l’Assessore alla sicurezzavede il trend in costante miglioramento. “Siamo partiti con una risposta straordinaria da parte degli udinesi, ma essendo ancora in una fase sperimentale, vogliamo continuare a migliorare, riuscendo a coniugare, fintanto che permangono delle esigenze legate alla gestione dell’epidemia, il divertimento alla sicurezza, e quindi al senso di responsabilità di chi partecipa all’evento”.