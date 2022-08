Moduli formativi estivi dell'Ateneo di Trieste

Lunedì 29 agosto, alle 10, nell’Aula Magna dell’Edificio H3 del Campus di Piazzale Europa si svolgerà l'evento inaugurale della seconda sessione dei Moduli formativi estivi organizzati dall'Università di Trieste e rivolti agli studenti che hanno concluso il quarto anno della scuola superiore. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul Canale Youtube di UniTS.

Dopo i saluti istituzionali del Delegato all’Orientamento Lucio Torelli, Giulio Xhaet di Newton S.p.A., sarà protagonista di un intervento interattivo intitolato "Da grande". Nel corso del suo speech Xhaet toccherà diversi temi: come trovare sé stessi grazie a mentori, viaggi e oggetti memorabili; come gestire il fallimento e perché ognuno dovrebbe redigere un almanacco dei fallimenti; perché l'espansione del talento riveste oggi un'importanza cruciale; come comunicarsi su Linkedin, Instagram e altri social in modo coerente con il proprio scopo professionale e di vita. Per questa seconda sessione dei Moduli formativi sono attesi circa 650 studenti (di cui 200 in presenza), provenienti in prevalenza dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto Orientale.

I Moduli formativi si articolano in brevi lezioni universitarie che consentono di entrare in contatto da subito con la realtà di UniTS, i suoi docenti, gli studenti, i tutor dei corsi e lo staff di Orientamento dell’Ateneo: l'esperienza vuole offrire ai futuri studenti universitari la possibilità di verificare i propri interessi, sperimentare la vita universitaria e scegliere in futuro il corso di laurea in modo più consapevole.

Tra le novità di questa sessione i moduli di ambito chimico e farmaceutico "I colori della chimica" e "ABC della caffeina: dal chicco al cosmetico", che prevedono attività di laboratorio, e i Dialoghi interdisciplinari su Scienza e Società organizzati dal Collegio Fonda.

L'elenco delle proposte attivate, il programma e il calendario dei singoli moduli a questo link.