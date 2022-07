Moimacco, Pordenone e San Dorligo sono i comuni più ricicloni del Fvg

Pordenone è il capoluogo più riciclone del Friuli Venezia Giulia con l'85,2% dei rifiuti differenziati e una produzione pro capite di secco residuo di 74,9 chili annui.

A dirlo è il report elaborato con i dati del 2021 da Legambiente. Performance di tutto rispetto, che non potranno altro che migliorare con il sistema porta a porta introdotto negli ultimi mesi dall'amministrazione Ciriani.

Ma se Pordenone fa bene, fa ancora meglio un altro comune della regione, ovvero Moimacco che ha raggiunto l'88,8% di raccolta differenziata e una produzione di secco residuo di soli 33 chili l'anno a cittadino. Bene anche Chions (88,2% - 42,2 chili) e Porcia (85,6% - 64,2 chili) nella classifica stilata considerando il numero di abitanti. Ma l'analisi dei dati emersi tra i comuni ricicloni dice anche altro.

Dopo Trentino-Alto Adige (28,3%) e Veneto (26,2%), il Friuli Venezia Giulia è la terza regione d'Italia a coinvolgere il maggior numero di cittadini nella raccolta differenziata (18,9%), ovvero quasi uno su cinque. Numeri incoraggianti, che ci spiegano anche quanto ancora si possa fare per migliorare. Ma in generale è l'intero Nordest a far bella figura, come sull'indice che indica i comuni considerati 'Rifiuti Free', ovvero con una produzione pro-capite di rifiuti avviata a smaltimento inferiore ai 75 chili (Veneto 26,8%; Trentino 20,9%; Fvg 18,1%).

Tra le migliori prestazioni raggiunte nel 2021 aumenta in particolar modo la raccolta di imballaggi in plastica, che segna un 6,5% in più di rifiuti differenziati rispetto all'anno precedente, con una raccolta pro capite di 23,7 chili. Ma Legambiente non premia solo la quantità. Tra i Comuni più virtuosi una menzione speciale è stata data a San Dorligo premiata con la targa 'Corepla' per la qualità della sua raccolta differenziata (20,2 chili a cittadino), utile per essere re-immessa nella filiera del packaging in plastica.

Tra i centri virtuosi sotto i 5 mila abitanti, oltre a Moimacco, troviamo San Vito di Fagagna al 85,2%, Lestizza all'85,4%, Cordovado (87,1%) e Buttrio (85,8%).

Tra le città tra i 5 mila e 15 mila residenti, oltre a Chions, raggiungono le prime cinque posizioni Sesto al Reghena (88,3% - 49,5 chili); Campoformido (83,9% -52,8 chili); Basiliano (87,4% - 53,3 chili) e Pozzuolo del Friuli (83,1% - 55 chili).

