Mondi abitabili e mondi abitati a Farra d'Isonzo

C’è grande attesa all’osservatorio astronomico di Farra d’Isonzo per la conferenza di fine mese in programma giovedì 28 novembre, con inizio alle ore 20:30, dal titolo “Mondi abitabili e mondi abitati”; relatore d’eccezione sarà infatti il direttore dell’osservatorio astronomico di Trieste Giovanni Vladilo.

Dopo una breve introduzione storica sulla ricerca di mondi simili alla Terra nell’Universo, nel corso della conferenza verranno presentati gli studi astronomici che a partire dal 1995 hanno portato alla scoperta di migliaia di pianeti extrasolari nella nostra galassia. Verrà quindi discussa la possibilità che tali nuovi mondi siano abitabili, evidenziando la difficoltà di definire il concetto stesso di abitabilità planetaria. Infine, si menzioneranno i metodi di indagine atti a cercare la presenza di mondi abitati, ovverosia pianeti extrasolari dotati di una biosfera rivelabile con tecniche di osservazione delle atmosfere planetarie.



Giovanni Vladilo, astrofisico e allievo di Margherita Hack, è attualmente direttore dell’Osservatorio Astronomico di Trieste, una delle 17 strutture territoriali che compongono l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Nell’arco della sua carriera scientifica si è occupato di abbondanze chimiche e polveri interstellari nella Via Lattea e in galassie primordiali. Le ricerche più recenti riguardano l’applicazione di modelli climatici allo studio dell’abitabilità di pianeti extrasolari di tipo roccioso e la definizione di limiti fisici di abitabilità planetaria. Tiene il corso di laurea magistrale in Fisica “Pianeti e Astrobiologia” presso l’Università degli Studi di Trieste e il corso di dottorato “Astrobiology” presso la SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ha presieduto l’organizzazione di congressi della Società Italiana di Astrobiologia ed è membro della European Astrobiology Network Association (EANA).



L’ingresso alla conferenza è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.