Mondofuturo presenta 'Il mare sottosopra'

Sabato 27 marzo, alle 14, il Festival della Fantascienza di Trieste propone un appuntamento Extra di Mondofuturo, il ciclo di incontri per parlare di scienza e fantascienza e immaginare il futuro. In collaborazione con Arpa Fvg, La Cappella Underground di Trieste e il Sistema Regionale delle Mediateche del Fvg nell’ambito del progetto Mediatecambiente, un incontro dedicato alla salvaguardia dell'ecosistema marino all'insegna della formula doc&talk.



Alle 14, sui canali social del Trieste Science+Fiction Festival, Simona Regina dialogherà con Stellio Vatta, direttore generale di Arpa Fvg, Francesco Cumani, biologo marino di Arpa Fvg, Diego Cenetiempo, regista della mediateca La Cappella Underground, per presentare il documentario Il mare sottosopra.



Il mini documentario ci porta in mare a seguire sul campo le attività che Arpa Fvg svolge per monitorare e tutelare l'ecosistema marino, e documenta l'impegno dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente nell'ambito della Marine Strategy. Si parlerà di microplastiche in mare e rifiuti spiaggiati, di buone pratiche di sostenibilità e dell'importanza dell'educazione ambientale per conoscere il mare e i suoi abitanti e per proteggerli.



A seguire, la proiezione del documentario “Il mare sottosopra, l’impegno di Arpa Fvg nella Marine Strategy”. L'appuntamento quindi è sabato alle 14 sul canale YouTube del Festivale sulla pagina Facebook con Il mare sottosopra. Buona visione!Mondofuturo è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza che nasce sulla scia degli “Incontri di Futurologia” del Festival della Fantascienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della Sissa - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste.