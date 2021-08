Monfalcone: 260mila euro per l'efficientamento energetico delle Scuole d'infanzia

La Giunta di Monfalcone ha approvato ieri il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per i quali il Comune ha ricevuto un finanziamento statale di 260mila euro, suddivisi in 126.000 per la scuola il Germoglio e 134 mila per la Cassinis, più 8 mila euro di fondi di bilancio, per quest’ultima.



Il finanziamento è stato disposto dal decreto del Ministero dell’Interno dd. 11/11/20 articolo 1 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile per l’anno 2021.



“Questi interventi che prevedono un significativo efficientamento energetico degli edifici, consentiranno di ottenere un buon contenimento dei consumi per il riscaldamento invernale e per i costi di esercizio della scuola – precisa il Sindaco Anna Cisint. Ricordando che la riqualificazione delle strutture consente ai bambini e al personale di beneficiare di una miglior qualità di vita all’interno della struttura che li ospita quotidianamente”.



“Questo intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione di edilizia scolastica che abbiamo avviato ad inizio del mio mandato, ricorda il Sindaco, quando la situazione degli edifici era disastrosa. Non solo mancavano aule per ospitare i nostri studenti, ma quelle che c’erano erano pericolanti e inappropriate. A distanza di quattro anni abbiamo ridato dignità agli studenti monfalconesi consentendo loro di vivere in ambienti più sani e sicuri. Oltre a questi interventi di manutenzione stiamo infatti lavorando per ampliare gli spazi di altri plessi e creare un percorso formativo più ampio a Monfalcone”, evidenzia il Sindaco.Attualmente gli immobili sono utilizzati come scuola dell’infanzia comunali con una ricettività inferiore a 100 bambini più il personale per struttura.L’efficientamento energetico è conseguibile mediante la coibentazione della copertura; in particolare il progetto consiste nel rifacimento del manto di copertura delle parti di struttura in latero cemento, in sostituzione di quello esistente, scarsamente coibentato e soggetto a fenomeni di infiltrazione d’acqua.