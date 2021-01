Monfalcone, attivato lo sdoganamento in mare

Nell’ambito dei processi di innovazione strategica intrapresi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in collaborazione con la Guardia Costiera, mirati anche al continuo miglioramento della competitività del sistema portuale nazionale, è stato attivato presso il porto di Monfalcone lo “Sdoganamento in mare” nel settore automotive.

È giunto, infatti, questa mattina – nel porto di Monfalcone - il primo carico di autoveicoli così sdoganato. Tale modalità operativa si pone l’obiettivo di estendere, anche al settore degli autoveicoli, i benefici della procedura dello sdoganamento in mare che permette di anticipare le attività per la presentazione/accettazione delle dichiarazioni doganali rispetto all’arrivo della nave.

Valutate le condizioni e i requisiti per autorizzare la procedura richiesta dalla casa produttrice degli autoveicoli e dal vettore marittimo, la Direzione Territoriale ADM - Veneto e Friuli Venezia Giulia con l’Ufficio delle Dogane di Gorizia hanno provveduto a emanare un apposito disciplinare di servizio, concordato con la Capitaneria di porto di Monfalcone, contenente le istruzioni e le modalità per lo scambio di informazioni con il responsabile del manifesto di carico.

La procedura per lo sdoganamento degli autoveicoli viene pertanto avviata già durante la navigazione, con un conseguente miglioramento in termini di efficienza per chi riceve la merce, per l’armatore e per lo scalo portuale.

Il ruolo della Capitaneria di porto è quello di monitorare che le navi interessate dalla procedura navighino direttamente verso il porto di Monfalcone senza soste o deviazioni. Il monitoraggio viene eseguito con i sistemi satellitari, radar e radio per il controllo del traffico marittimo, attestati presso sala operativa della Capitaneria. Gli esiti sono comunicati direttamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per gli operatori autorizzati lo sdoganamento in mare di autoveicoli comporta una semplificazione negli adempimenti doganali con una conseguente riduzione dei tempi per l’uscita dei veicoli dal porto.

Presso il porto di Monfalcone - scalo unionale con una posizione geografica strategica rappresentato anche dalle connessioni intermodali che lo congiungono rapidamente ai mercati dell’Est e del Nord Europa - diventa così attiva una nuova condizione di operatività a sostegno della speditezza dei traffici commerciali e per una gestione più efficiente della componente logistica connessa alla movimentazione delle merci.