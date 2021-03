Monfalcone celebra la Giornata delle Donne

Per il Comune di Monfalcone – guidato da un Sindaco donna, Anna Maria Cisint, e che annovera ben 170 donne fra i suoi 250 dipendenti – la Giornata internazionale dalla Donna non è un semplice momento celebrativo, bensì l’occasione per promuovere artigianalità, creatività e imprenditoria femminile del territorio che opera nel settore moda (scuole comprese), dando anche visibilità al nuovo volto della città.



“Nell’ambito delle iniziative previste per la Giornata internazionale della Donna – ha affermato l’assessore alle Politiche abitative, servizi ai cittadini e assistenza comunale Giuliana Garimberti – il Comune di Monfalcone, con il coordinamento dell’Associazione LeSpille, organizza quest’anno un evento digitale “Modi di Moda 2021” (al posto della tradizionale sfilata), per proporre una serie di mini-sfilate, organizzate in alcuni luoghi strategici della città per valorizzarli: la Rocca, il MUCA, la Galleria d’Arte Contemporanea, il Palazzo del Municipio e le Terme Romane.



“Per promuovere le realtà partecipanti al progetto – ha aggiuntodell’Associazione LeSpille – ossia Silsorì, TreSorelle, Corso Vittorio Emanuele, Illyos, Intimissimi, Vanity Blue, Bollicine, Pelletteria Manfrini, Lady N, Le Parigine, Linea Sposa, Pacor Ottico, Scuola Max Fabiani di Gorizia, Scuola Cossar - Da Vinci di Gorizia – e con l’obiettivo di dare una spinta al commercio e al turismo, è stato realizzato un breve video promozionale delle sfilate riprese nelle cinque location, che sarà diffuso sulla pagina Facebook di Monfalcone Eventi,, e successivamente su altri canali social”.Sempre in occasione della Giornata internazionale della Donna, la Biblioteca di Monfalcone propone la diffusione, lunedì 8 marzo, sulla sua pagina Facebook, di “Pillole di poesia di donne italiane”: i Lettori in Cantiere proporranno, tra le altre, Poesia dolce di Roberta Dapunt, Nevai di Antonia Pozzi, Te lucis ante di Antonella Anedda, una poesia da Lezione d’amore di Patrizia Valduga, Donna bambina… di Patrizia Valdugam, Sono venuta a Parigi per dimenticarti di Maria Luisa Spaziani, Misuro le distanze di Marilisa Trevisan, una poesia da Poesie 1974-1992 di Patrizia Cavalli. Inoltre, a ogni donna che entrerà in Biblioteca sarà regalato un libro scritto da un’autrice, insieme a un rametto di mimosa e a un biglietto personalizzato d’auguri.