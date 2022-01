Monfalcone celebra Polizia Locale

Oggi, a Monfalcone, si celebra la 13 esima Giornata regionale della Polizia Locale, organizzata dalla Regione e dal Comune, in concomitanza con la ricorrenza di San Sebastiano. Resi gli onori ai Gonfaloni della Città di Trieste, decorato di medaglia d’oro al Valor Militare, e della Città di Monfalcone, decorato di medaglia d’argento al Valor Militare.



“A Monfalcone la Polizia Locale svolge un ruolo determinante per una città complessa in cui abbiamo messo in atto una moltitudine di azioni per garantirne il decoro e la sicurezza”, ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint.



“La nostra Polizia locale effettua i controllo per la sicurezza del territorio occupandosi non solo di Codice della Strada e rilievo sinistri, ma spaziando a interventi per la tutela complessiva dei monfalconesi e per la corretta concorrenza tra imprese”.



“Lavora in sinergia con le altre Forze dell’ordine, che tutte assieme sorvegliano il nostro territorio. Grandi risultati abbiamo ottenuto sfruttando al meglio la videosorveglianza che ci consente di individuare i trasgressori e che funge anche da deterrente per i mal intenzionati”.



“A Monfalcone si contano 255 punti di video sorveglianza, durante il mio mandato abbiamo investito quasi 775 mila euro per l’acquisto di telecamere e negli ultimi due anni –nonostante il difficile periodo Covid- abbiamo assunto 10 agenti, portando a 30 operatori complessivi”.



“In questi anni difficili, solo facendo un gioco di squadra abbiamo dimostrato al Cittadino che gli siamo vicini e abbiamo dimostrato quanto la collaborazione sia fondamentale, quindi ringrazio nuovamente la Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine e quanti hanno e stanno lavorando per il bene delle nostre comunità”, ha concluso il Sindaco Cisint.