Monfalcone, città al confine tra due mondi

Le vicende del territorio friulano durante il periodo di maggior conflitto tra Venezia e l’arciducato d’Austria, lo scontro tra le due potenze e le vicende di una terra caratterizzata dalla presenza di un confine difficile e conteso: sabato 7 maggio e domenica 8 maggio, la Rocca di Monfalcone si fa teatro di rievocazioni storiche, visite guidate e dimostrazioni di combattimento.



Un fine settimana dedicato a un progetto che vuole raccontare le vicende del territorio friulano partendo dalla Rocca del XVI secolo, per poi spostarsi in un tour guidato alla scoperta dei legami storici con il Castello di Duino, il Museo di documentazione della civiltà contadina friulana di Farra d’Isonzo, la Fortezza di Palmanova e la Chiesa di Santa Maria in Monte a Fogliano Redipuglia, in due tour che, il 7 e 8 maggio, porteranno a comprendere l’influenza della contesa storica sulle condizioni e sul vissuto della popolazione locale.



Il fine settimana tematico inaugura sabato 7 maggio alle 10.00 con l’apertura della Rocca; alle 11.00 la conferenza dello scrittore e storico Federico Moro, “Il territorio di Monfalcone tra XV e XVI secolo” presso la storica fortezza affronterà aspetti quali il ruolo di Monfalcone e del Friuli tutto nel sistema politico-economico veneto, la sistemazione del confine avvenuta in epoca teresiana e l’eredità veneziana della città inserita nel sistema austriaco dopo il 1815, consentendo così l’analisi di un lungo arco storico in una zona che fin dal periodo patriarcale era considerata il confine con il mondo germanico.



Nel pomeriggio, il ricco programma continua con l’apertura del campo storico alle 14.30. L’allestimento del campo farà rivivere la storia nel corso dell’intera giornata e i rievocatori saranno a disposizione del pubblico per approfondimenti e per far provare alcune attività. La Compagnia d'arme Malleus, la Compagnia d'arme Strategemata, il gruppo storico rinascimentale Compagnia Borgo del Diavolo e l’Associazione Storico Culturale Mordente Mordior riproporranno dalle 17.30, nella storica fortezza, scene di assalto e dimostrazioni di scontro tra milizie imperiali e veneziane.Domenica 8 maggio, la sfilata dei rievocatori in abiti e armi tradizionali animerà la Piazza di Monfalcone e Via sant’Ambrogio alle 10.30, accompagnati dai tamburi e dall’esibizione, alle 11.00, degli sbandieratori di Palmanova.Alle 11.30 imperdibile appuntamento con la visita guidata nella Monfalcone medievale e veneziana, guidata da Andrea Ferletic (per prenotare la visita è necessario contattare l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Monfalcone in Via Sant'Ambrogio, 21, chiamando i numeri 0481 282352 o 329 112 7775 o scrivendo all’indirizzo turismo@monfalcone.info).Gli sbandieratori di Palmanova si esibiranno nuovamente al campo storico presso la Rocca alle 15.30, seguiti da una seconda rievocazione di scontro tra milizie nel fossato della Rocca e dall’esibizione finale degli sbandieratori davanti la Rocca.Nelle due giornate sono previste anche delle visite guidate, proposte sulla scia del racconto storico che porterà, sabato 7 maggio, alla scoperta del legame con Duino – con la visita al Castello e ai giardini esterni – e si concluderà con la visita alla Chiesa di Santa Maria in Monte a Fogliano Redipuglia. Domenica 8 maggio, il tour didattico propone invece di ripercorrere la storia delle difese veneziane tra Monfalcone e Palmanova, spingendosi poi fino al Museo di documentazione della civiltà contadina friulana di Farra d’Isonzo.In entrambe le giornate, vengono proposti due tour didattici con il medesimo percorso, uno al mattino e uno al pomeriggio, con partenza da Monfalcone. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, con necessità di prenotazione contattando l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Monfalcone in Via Sant'Ambrogio, 21, chiamando i numeri 0481 282352 o 329 112 7775 o scrivendo all’indirizzo turismo@monfalcone.info.Il progetto Monfalcone, città al confine tra due mondi è stato realizzato con il partneriato dei Comuni di Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Palmanova e Ronchi dei Legionari e con la collaborazione del Consorzio Culturale del Monfalconese | Ecomusei dei territori, Proloco di Monfalcone, Promoturismo FVG.