Monfalcone città di luce con il Christmas Village

Monfalcone a Natale si trasforma in una “città di luce” e, in piazza della Repubblica, propone il Christmas Village con le sue grandi installazioni luminose da vivere in allegria e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, passeggiando immersi in un’atmosfera fiabesca, tra orsi, renne, pupazzi di neve, personaggi Disney, igloo e casette, pacchi dono e Babbo Natale.

Inaugurazione martedì 8 dicembre, alle 17.00, con il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint alla presenza delle altre autorità: dopo l’accensione dell’albero in piazza Repubblica (e alla Rocca) e la presentazione delle iniziative natalizie seguirà lo spettacolo itinerante “Street Christmas” con la band Bandakadabra, composta da sette fiati e due percussioni, che unisce l'energia delle formazioni street al sound delle big band per introdurci nell’atmosfera natalizia monfalconese.



Il Christmas Village è un progetto innovativo per il territorio regionale – ideato dal Comune di Monfalcone e sostenuto dalla Camera di Commercio Venezia Giulia – che, nel sostituire la pista di ghiaccio, farà da corollario alle eleganti luminarie cittadine e renderà più attrattivo il centro per lo shopping natalizio, ispirandosi agli allestimenti natalizi presenti nelle grandi città europee. Affiancherà gli elementi della nostra tradizione, come l’imponente albero addobbato, il grande presepe e la casetta per le letterine a Babbo Natale, che tanto piace ai bambini.



“Il Comune di Monfalcone – anticipa il Sindaco Cisint – ha programmato una serie di iniziative per riuscire a dare speranza ai negozi e ai pubblici esercizi, perché una città buia e triste penalizza l’economia e di conseguenza riduce gli stipendi delle persone che lavorano, in particolare dei nostri piccoli imprenditori e dei loro dipendenti. Per realizzare questo programma, l’Amministrazione comunale ha speso veramente poco, riuscendo comunque a mettere a disposizione della cittadinanza tanti contributi: ai 130 mila euro già stanziato (di cui spesi 40 mila euro) aggiungeremo altri 151.00 euro che sono pronti”.



Composto da quattro isole tematiche, alle quali si può accedere da portali luminosi a forma di palla gigante e di cuore, alti oltre 4 metri, il Christmas Villa è suddiviso in: “Ice Village”, con orso luminoso pattinatore centrale di altezza di circa m. 2,5, e igloo, pupazzi di neve, orsetti e blocchi di ghiaccio; “Santa Claus Village”, con Babbo Natale luminoso di altezza di circa m. 2,5 e cassetta delle letterine luminosa dell’altezza di circa 2 metri, altri elementi decorativi, come caminetto, la grande slitta, pacchi dono; “Disney Village”, con Mickey Mouse 3D luminoso dell’altezza di circa metri 2,2, con Pippo 3D luminoso dell’altezza di circa metri 2,2, con Pluto 3D luminoso dell’altezza di circa metri 2,2, due casette stile Disney, blocchi di ghiaccio e pacchi dono; “Renna natalizia”, con un’imponente renna luminosa 3D dell’altezza di metri 7,00, e casette di ghiaccio. A dare profondità al villaggio, una spettacolare renna alta 7 metri.



Ideato per i più piccoli e le loro famiglie, il Christmas Village vuole essere anche uno strumento per la promozione dell’immagine di Monfalcone e del suo comparto commerciale.

Un Natale che vuol scaldare i cuori con luci e colori anche con le bellissime installazioni dei Rioni, valorizzati quest’anno in modo straordinario per completare l’arredo degli alberi di Natale fortemente voluti in tutta Monfalcone, che diventa così a pieno titolo una “Città di luce” dalla quale infondere in tutta la regione un senso di calore e di positività.



Non potranno mancare il trenino turistico e le giostre che, con tutte le misure di sicurezza e sanificazioni previste dalla normativa, daranno gioia ai bambini, che quest’anno sono stati privati di queste attrazioni per l’annullamento delle fiere. Ogni fine settimana ci saranno poi gli spettacoli itineranti con il Circo, il Teatro di strada con giochi e divertimento in sicurezza. Confermate le passeggiate al Villaggio di Panzano e alla Rocca. Inoltre numerose anche le iniziative on-line per gli spettacoli non accessibili dal vivo: letture, reading teatrali, concerti in diretta.