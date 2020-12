Monfalcone città di luce con il Christmas Village

L’inaugurazione ufficiale del Christmas Village e del Natale monfalconese, rinviata ieri per condizioni metereologiche avverse, si terrà sabato 12 dicembre, alle ore 16, in piazza della Repubblica, alla presenza del Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint e delle altre autorità. Dopo la presentazione delle iniziative natalizie seguirà lo spettacolo itinerante “Street Christmas” con la band Bandakadabra, composta da sette fiati e due percussioni, che unisce l'energia delle formazioni street al sound delle big band per introdurci nell’atmosfera natalizia monfalconese.

Il Christmas Village è un progetto innovativo per il territorio regionale – ideato dal Comune di Monfalcone e sostenuto dalla Camera di Commercio Venezia Giulia – che fa da corollario alle eleganti luminarie cittadine e rende più attrattivo il centro per lo shopping natalizio, ispirandosi agli allestimenti natalizi presenti nelle grandi città europee. Affianca gli elementi della nostra tradizione, come l’imponente albero addobbato, il grande presepe e la casetta per le letterine a Babbo Natale, che tanto piace ai bambini.



Non mancano il trenino turistico e le giostre che, con tutte le misure di sicurezza e sanificazioni previste dalla normativa, danno gioia ai bambini, che quest’anno sono stati privati di queste attrazioni per l’annullamento delle fiere. Ogni fine settimana ci saranno poi gli spettacoli itineranti con il Circo, il Teatro di strada con giochi e divertimento in sicurezza. Confermate le passeggiate al Villaggio di Panzano e alla Rocca. Inoltre numerose anche le iniziative on-line per gli spettacoli non accessibili dal vivo: letture, reading teatrali, concerti in diretta.

Foto Katia Bonaventura