Monfalcone Comune fiorito riparte dai fiori. Da venerdì 12 a domenica 14, dalle 9 alle 20 con ingresso libero, piazza Repubblica, via Battisti e piazza Cavour ospiteranno la mostra mercato “Monfalcone in fiore”, appuntamento fortemente voluto dal sindaco, Anna Maria Cisint. Con la regia di AssofiorItalia, la mostra mercato sarà organizzata nel rispetto di tutti gli accorgimenti di sicurezza. Saranno presenti dieci selezionati espositori, di Monfalcone, del Friuli Venezia Giulia e di varie regioni italiane, dal Veneto alla Sicilia. L’inaugurazione si terrà venerdì 12 giugno 2020, alle 10, in piazza Repubblica.

“Abbiamo voluto ripartire dai fiori perché Monfalcone sta investendo tanto nel verde, nella natura, nei parchi giochi e nei giardini. Per tutto il fine settimana ci sarà la possibilità di passeggiare tra i fiori, fare acquisti nei negozi cittadini o consumare nei locali per dare una mano alle micro imprese che nel periodo di chiusura sono state messe in seria difficoltà. Per noi ripartire significa fare sistema, crediamo che solo così ci possa essere un domani”, ha rimarcato il sindaco in occasione della presentazione della mostra mercato, a cui sono intervenuti anche l’assessore comunale al commercio, Luca Fasan, Vincenzo Rovinelli della Flash e il presidente Assofloritalia Alessandro Muzina. Inoltre in via Sant’Ambrogio, nella giornata di sabato, sarà allestito il mercatino dell’antiquariato.



La mostra mercato sarà caratterizzata da un’accurata componente scenografica: per tre giorni il centro di Monfalcone si trasformerà in un vero e proprio giardino fiorito, con la sistemazione di aree verdi e aiuole collocate intorno ai gazebo e agli stand espositivi. Negli stand saranno presenti svariati tipi di piante per arredare la casa e il giardino, sarà possibile trovare innumerevoli idee regalo, ma anche fiori recisi, bulbi, alberi, piante grasse. Si potranno ammirare camelie e rododendri, alberi da frutta del Veneto, agrumi della Sicilia, rose, piante aromatiche liguri, primizie regionali, ranuncoli, ortensie, gerani, viole, ma anche vari tipi di lavanda e olii essenziali, ulivi e molte altre novità. Tutti i giorni gli esperti dell’associazione AssofiorItalia, realtà che raggruppa vivaisti di tutte le regioni italiane, unitamente agli espositori locali, saranno a disposizione del pubblico per dare consigli e suggerimenti.