Monfalcone, disco orario nel parcheggio del San Polo

Il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, con i suoi tecnici e l’assessore alle Politiche Sanitarie, Stefano Vita, ha incontrato il direttore generale di AsuGi, Antonio Poggiana, e lo staff tecnico dell’Ospedale San Polo di Monfalcone.

L'incontro ha avuto lo scopo di discutere su alcune criticità evidenziate dai cittadini e, in rappresentanza dei cittadini residenti nel rione Aris - San Polo erano presenti il presidente, il vicepresidente e il delegato del rione per testimoniare la criticità della carenza dei parcheggi utilizzati dagli utenti, che in totale sono 321. Per assicurare ai pazienti fragili la disponibilità degli stalli si procederà a una sperimentazione della durata di due mesi - a partire da gennaio - in cui una quota di parcheggi dovranno essere utilizzati con disco orario della durata massima di tre ore, da lunedì a venerdì dalle 7 alle 16 e il sabato mattina dalle 7 alle 12.

“L’obiettivo della sperimentazione, richiesta fortemente dal Comune di Monfalcone” spiega il sindaco Cisint “non è di sanzionare i cittadini per portare fondi nelle casse del Comune, ma dare la possibilità agli utenti dell’ospedale, in particolare ai soggetti fragili, di accedere ai servizi agevolmente e di sostare nei parcheggi per il tempo della prestazione ospedaliera o per far visita ai propri cari. Il periodo sperimentale, che avrà la durata di due mesi, avrà lo scopo di raccogliere ulteriori segnalazioni per poter sviluppare e attuare un piano a lungo termine per migliorare la gestione del parcheggio dell’Ospedale San Polo. Inoltre, saranno messi in atto ulteriori accorgimenti per favorire l’accesso anche dalla parte posteriore dell’ospedale”.

Il nuovo 'piano parcheggi' prevede anche che ulteriori 90 stalli presenti nel Piazzale Aldo Moro restino liberi. Durante il primo periodo di entrata in vigore del disco orario, la Polizia locale provvederà a informare gli utenti delle nuove disposizioni.