Monfalcone è pronta ad accogliere le crociere Msc

A Monfalcone, sono terminati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale che hanno reso agevole la strada che permetterà alle navette di Msc di trasportare i crocieristi fino alla banchina di partenza.

I lavori sono stati effettuati in tempo da record e il Comune ha scelto di effettuare gli interventi durante l’orario serale per agevolare gli impiegati e lo svolgimento degli stessi, in quanto nel periodo estivo sono in grande difficoltà a fronte delle alte temperature che complicano la realizzazione di questi specifici interventi. L’operazione effettuata in questi orari permette una resa migliore dell’asfalto e delle vernici, oltre al fatto che si garantisce una migliore sicurezza stradale grazie al minor traffico.

Per non disturbare i cittadini, tutte le opere di fresatura sono state realizzate in un orario che non superasse le 21.15, in modo da non creare ulteriori disservizi agli abitanti delle zone limitrofe ai cantieri.

“Abbiamo ricevuto diversi apprezzamenti da parte dei cittadini che si sono complimentati per la scelta dell’Amministrazione di svolgere i lavori stradali durante il periodo notturno, in modo che il traffico durante il giorno non venga congestionato dagli interventi", commenta il sindaco Anna Maria Cisint. "Abbiamo appreso che un solo cittadino si è lamentato del rumore, ma forse non aveva ben controllato l’orologio, in quanto tutti gli interventi rumorosi sono stati effettuati tra le 20.45 e le 21.15 sotto la supervisione del coordinatore ai lavori pubblici Andrea Olivetti".