Monfalcone Estate, tanti eventi nell'ultima settimana di luglio

Cinema, Teatro Incerto, Artisti di Strada e tanto Sport: l’ultima settimana di luglio regala nuovi imperdibili appuntamenti per l’estate a Monfalcone.

Martedì 26 luglio il rione Largo Isonzo-Crociera anima la serata con l’esibizione della Banda Civica Città di Monfalcone, alle 20 sul Sagrato della chiesa di San Giuseppe, con una serata interamente dedicato a festeggiare i nonni.

L’ora più buia di Joe Wright è la proposta della rassegna cinematografica estiva Il Martedì è Cinema: la pellicola segue le vicende del Primo ministro britannico Winston Churchill (Gary Oldman, che per il ruolo si è aggiudicato l'Oscar come miglior attore) all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, di fronte a una delle sue prove più importanti e cruciali nel dover scegliere tra il trattato di pace con la Germania nazista o l’intervento nel conflitto armato in difesa degli ideali della propria nazione. Una decisione che cambierà non solo le sorti del suo paese ma quelle del mondo intero. Appuntamento il 26 luglio alle 21.30 in Piazza Falcone e Borsellino.

Mercoledì 27 ultimo appuntamento estivo per le Letture al mercato, che nel mese di agosto si sposteranno a Marina Julia: alle 10.30 in Piazzetta Unità d’Italia (Giardino Unicef) la Biblioteca di Monfalcone e i volontari del gruppo Lettori in Cantiere propongono letture ad alta voce e canzoni per bambini dai 3 anni e le loro famiglie.

Giovedì 28 luglio alle 20 il Centro Giovani - Innovation Young di viale San Marco propone il Concerto dei Backspritz Boys, cover band che proporrà i più bei classici della musica rock e pop italiana e straniera in chiave punk rock.

Torna il Festival Internazionale degli Artisti di Strada nel centro città: venerdì 29 e sabato 30 luglio, dalle 17 alle 20 in Piazzetta Unità d’Italia e via Sant’Ambrogio tante esibizioni di danza, teatro e giocoleria, clown acrobatici e artisti circensi per stupire e far sognare nella magica città di Monfalcone. A cura della Compagnia del Carro di Staranzano.

Venerdì 29 luglio a Marina Julia, alle 18, nuovo appuntamento culturale con la rassegna Monfalcone Geografie Estate: Teatro Incerto propone la lettura scenica Pier Paolo Pasolini e il racconto dell’Adriatico, a cura di Claudio Moretti e Federico Scridel.

Accompagnata da commenti musicali, la rappresentazione si propone di illustrare il rapporto di Pier Paolo Pasolini con il mare – l’Adriatico in particolare – attraverso alcuni suoi scritti datati tra il 1949 e il ’70. Si parte dal romanzo d’esordio, Il sogno di una cosa, scritto tra il 1948 e il ’49 ma pubblicato solo nel ’62, per arrivare alle poesie di Transumar e organizzar, edite nel 1970, passando per il reportage giornalistico La lunga strada di sabbia, uscito sulle pagine di “Successo” nell’estate del 1959 e – non ultimo – attraverso il materiale preparatorio del film Medea, in parte girato nella laguna di Grado nel luglio 1969.

Il viaggio fra storia e innovazione continua anche al MuCa - Museo della Cantieristica: le passeggiate culturali alla scoperta del villaggio operaio danno appuntamento venerdì 29 luglio alle 19, con partenza dall’Europalace Hotel in via Callisto Cosulich, 20. Per info e prenotazioni: 0481-494901 oppure info@mucamonfalcone.it.

Gli appuntamenti con lo sport. Il Marina beach&volley: nei campi di beach volley e beach soccer l’Associazione A.R. Fincantieri organizza tre distinti tornei di beach volley, di cui due pomeridiani 3x3 e 4x4 misti che avranno inizio sabato 30 e domenica 31 luglio a partire dalle 18 e fino alle 22 e un torneo notturno che si terrà nella notte tra il 30 e il 31 luglio.

Le finali e le premiazioni dei tornei misti pomeridiani si terranno nella serata del 31 luglio a partire dalle 19 circa, mentre le premiazioni del torneo notturno verranno effettuate a conclusione delle partite, presumibilmente intorno alle 4 di domenica 31 luglio.

Kayak Canoa. Domenica 31 luglio 2022 dalle 9 nella sede sportiva dell’Associazione Kayak Canoa Monfalcone, sita in via Nuova Bagni- Marina Nova, si terrà la seconda giornata dell’evento “Canoa… no limits 2022”.

Si tratta di un’iniziativa, proposta ormai da diversi anni, destinata alle persone disabili le quali, assieme ai loro accompagnatori, avranno la possibilità di fare un’uscita in mare o sul canale del brancolo, guidati da personale esperto.

Nella giornata del 31 luglio, in particolare, sarà previsto l’intervento dell’Associazione Sogit che con i propri cani da soccorso nautico intratterrà i partecipanti illustrando le procedure di salvataggio in acqua. L’inizio è previsto per le 9.

Sempre domenica 31 luglio, l’Asd Arco Club Monfalcone dalle 9.30 alle 12, nel campo di via delle Risorgive n. 8 l’Associazione Arco Club di Monfalcone rinnova l’appuntamento con il “Trofeo delle Risorgive 2022” competizione di tiro con l’arco che conta la partecipazione di numerosi atleti.

Monfalcone Estate è la rassegna di appuntamenti eventi estivi che coinvolge tutto il territorio monfalconese con un ricco programma di musica, animazione, cinema, teatro in piazza e attività culturali che coinvolgono il centro città, il litorale di Marina Julia e i rioni.

