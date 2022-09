Monfalcone, i cancelli delle scuole Giacich apriranno alle 7.45

Il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint esprime soddisfazione per la circolare firmata dalla dirigente dell’Istituto comprensivo Giacich, Gabriella Di Gregorio, che, a partire da lunedì 19 settembre, istituirà l’apertura dei cancelli delle scuole primarie del plesso dalle 7.45, consentendo agli studenti e a un accompagnatore di attendere il suono della campanella all’interno dei cortili.

Il provvedimento arriva a seguito di due lettere inviate dal sindaco ai dirigenti di entrambi gli Istituti comprensivi della città, Giacich e Randaccio, per evidenziare la necessità e l’urgenza di aprire anticipatamente i cancelli delle scuole, allo scopo di evitare l’occupazione massiccia dei marciapiedi davanti agli istituti scolastici, da parte degli alunni e dei loro accompagnatori, che provoca situazioni di pericolo, rilevate peraltro anche da parte della Polizia Municipale.

A seguito di sopralluoghi effettuati dal sindaco, dall’assessore all’Istruzione, Tiziana Maioretto, e dalla Polizia Locale, è stato riscontrato come, nei primi giorni di scuola, si sono registrate diverse situazioni di pericolo per chi staziona in attesa sui marciapiedi, per i pedoni e per gli automobilisti. Pericoli segnalati al primo cittadino anche dai genitori degli alunni, preoccupati per la sicurezza dei loro figli.

Cisint, appresa la notizia dell’apertura anticipata dei cancelli in alcune scuole ha commentato: “Ringrazio la dirigente Di Gregorio per la disponibilità e la collaborazione che ha dimostrato accettando la nostra richiesta, perché ha compreso i gravi pericoli ai quali venivano esposti i bambini, i loro accompagnatori e i passanti. Durante i sopralluoghi che abbiamo effettuato nei giorni scorsi abbiamo assistito a scene davvero inaccettabili, rilevando che questa mattina, davanti alla scuola Duca D’Aosta, una bambina stava per essere investita da una bicicletta che transitava sulla pista ciclabile e i pedoni, tra i quali una persona diversamente abile, erano costretti a camminare in strada perché i marciapiedi erano occupati".

"Sono molto soddisfatta di sapere che, dal prossimo lunedì, non assisteremo più a queste scene e auspico vivamente che anche per le scuole del Randaccio si segua la stessa procedura. Continueremo a effettuare sopralluoghi per monitorare la situazione, soprattutto della scuola Cuzzi - che è quella che preoccupa maggiormente per gli assembramenti che si creano ogni mattina su via Natisone. La questione va risolta anche lì e ci auguriamo che da lunedì i cancelli siano aperti prima anche in quella struttura, così come deciso dalla dirigente della Giacich per le scuole di sua competenza. Sulla sicurezza, soprattutto se riguarda i bambini, non possiamo fare sconti a nessuno”.

Foto Facebook Anna Maria Cisint