Monfalcone implementa la videosorveglianza

"La sicurezza di Monfalcone è stata e sarà sempre una priorità per me e per l’intera Amministrazione Comunale”. Lo ha detto il Sindaco Anna Maria Cisint, annunciando che la Giunta ha approvato una nuova sorveglianza lungo canale Valentinis e aggiungendo alle parole numeri concreti: "Nell’intero mandamento sono 251 le telecamere posizionate e funzionanti, delle quali 220 a Monfalcone".

“Un grande passo avanti nell’obbiettivo che ci eravamo posti: rendere più sicura la nostra bella città”. E così è stato, basti pensare che, nel 2016, erano una sessantina le telecamere effettivamente funzionanti, circa il 30% del totale dell’epoca, aggiunge il Vicesindaco Paolo Venni.