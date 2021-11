Monfalcone, inaugurata la scuola materna di via delle Mandrie

E' stata inaugurata oggi, lunedì 8 novembre, la scuola materna di via delle Mandrie, a Monfalcone. Un risultato che testimonia l’attenzione dell'Amministrazione nei confronti dei bisogni dei bambini.



“Abbiamo dato la risposta a tutte le famiglie monfalconesi azzerando la lista d’attesa e permettendo a tutti i bambini di poter frequentare la scuola dell’infanzia - ha dichiarato il Sindaco Anna Cisint -. Inoltre, il progetto di questa scuola è un’importante testimonianza della relazione e della responsabilità sociale che Fincantieri sta dimostrando per la nostra Città, per renderla, insieme a noi, più bella, vivibile e inclusiva”.



“La scuola dell’infanzia - ha dichiarato l’Assessore Garritani - è il primo momento in cui anche i bambini non italofoni cominciano l’apprendimento della lingua italiana, era importante quindi garantire a tutti un posto.”



“La scuola, che è stata costruita nel 1930 - ha aggiunto l’architetto Morena - ha subito una radicale ristrutturazione in termini statici ma anche in maniera precisa e attenta nel rispetto dell’originale, come grande testimonianza dell’architettura del passato”.



La scuola ha 75 posti potenziali e oggi ha accolti 53 bambini: per la prima volta Monfalcone non ha famiglie in lista d’attesa. Erano presenti oltre al Sindaco, l’Assessore Garritani, il Dottor Cremona di Fincantieri, l’Architetto Morena e la Dirigente scolastica Maria Cardella.