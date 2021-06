Monfalcone, intensificati i controlli nelle foresterie della città: 65 sanzioni

Sono 290 le foresterie presenti a Monfalcone, alloggi messi a disposizione dalle grandi aziende della città per i propri dipendenti che, ormai da due mesi, sono oggetto di attenta osservazione da parte della Polizia Locale su invito dell’amministrazione.



“Se il sistema produttivo fosse 'rispettoso' delle possibilità di lavoro dei cittadini della nostra regione problemi non ci sarebbero - commenta il sindaco Anna Maria Cisint -. È inaccettabile il numero di lavoratori non dichiarati alle Autorità, disattendendo totalmente la normativa antiterrorismo e antimafia”.



"Dai controlli mirati sono state elevate 65 sanzioni per mancata comunicazione di ospitalità dei lavoratori" conferma il Comandante Bagatto.



L'Amministrazione denuncia anche che nelle aree adiacenti alle foresterie si riscontrano abbandoni indiscriminati di rifiuti, giustificando così l'aumentare della Tari per le foresterie.