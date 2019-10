Monfalcone, l'IperSimply diventa Conad

Quello di via Boito a Monfalcone, in provincia di Gorizia, è il primo IperSimply del Friuli Venezia Giulia a cambiare insegna e diventare Conad Superstore, entrando in tal modo nell’orbita di Conad a seguito dell’accordo sottoscritto per l’acquisizione delle attività di Auchan Retail Italia. L’apertura al pubblico è in programma sabato 26 ottobre alle 9. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint e il direttore organizzazione e servizi di Commercianti Indipendenti Associati Conad Gianni Brasini.

Questo primo cambio di insegna in regione sottolinea la valenza che Commercianti Indipendenti Associati Conad attribuisce al rapporto con le comunità locali; un rapporto basato su prodotti a marchio, di qualità e convenienti, ma anche su un ampio ventaglio di servizi, sul dialogo, sull’attenzione continua alle necessità della comunità.

"Con la ristrutturazione del punto di vendita di Monfalcone saremo in grado di soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti, garantendo un servizio più efficiente e moderno all’insegna della qualità e della convenienza", annota l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta. "Siamo soddisfatti di essere finalmente presenti a Monfalcone. In questo modo potremo dimostrare ai nostri nuovi clienti la convenienza dei prezzi e la qualità dei nostri prodotti, come hanno modo di riconoscere giornalmente quanti fanno la spesa nei punti di vendita delle vicine Gorizia e Duino. Utilizzeremo al meglio il nostro principale vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza, vale a dire il socio imprenditore, e qualificheremo questo punto di vendita con un’offerta complessiva che punta a soddisfare i clienti ma anche a interessarne di nuovi. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato per permettere la riapertura con la nuova insegna in tempi brevissimi".

Il Conad Superstore di Monfalcone – l’insegna identifica il grande supermercato dove l’ampio assortimento e i servizi si coniugano con l’esigenza di una spesa pratica e veloce – si sviluppa su oltre 2.900 mq di superficie di vendita. Mantenuti gli impegni occupazionali nella nuova gestione, tanto che i 56 addetti dell’IperSimply hanno collaborato alla riorganizzazione completa del punto di vendita al fine di poterlo riaprire nei tempi prefissati.

Tanti i reparti, per una spesa completa e di qualità in grado di coprire ogni esigenza di consumo, e i servizi che danno risposta alle esigenze dei clienti. L’ortofrutta, la macelleria, il reparto di salumi e formaggi, la gastronomia, la panetteria e pasticceria, la drogheria chimica e alimentare e un reparto vini offrono ampi assortimenti. Nei reparti freschi e freschissimi il cliente trova tanti prodotti improntati ai nuovi modi di consumo, dal biologico ai prodotti senza glutine, quelli per celiaci e ad alta digeribilità. Per semplificare la vita in cucina o portare una nota di originalità nel reparto carni sono presenti i piatti preparati e quelli pronti da cuocere, mentre la gastronomia e la panetteria mettono a disposizione del cliente un grande assortimento di prodotti con un servizio efficiente, completo e di qualità.

Il supermercato è aperto con orario continuato da lunedì a sabato, dalle 8 alle 20; la domenica dalle 8.30 alle 20.

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. Opera in Emilia Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli Venezia Giulia e Veneto (assieme a Dao).

Il fatturato della rete di vendita a fine 2018 si è attestato a 1.651 milioni di euro, in crescita del 3,3 per cento rispetto al 2017. La cooperativa ha una rete multicanale di 220 punti di vendita, in cui lavorano 7.233 addetti, compresi quelli della sede centrale a Forlì. Il patrimonio netto consolidato ammonta a 77,4 milioni di euro.