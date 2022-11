Monfalcone, lavori di manutenzione del ponte sul Brancolo

Lavori straordinari di manutenzione condotti la scorsa notte dagli operai del Comune di Monfalcone. “Un giunto del ponte sul Brancolo che conduce verso Marina Julia risultava rumoroso al passaggio dei veicoli” racconta il tecnico del Comune Andrea Olivetti, “abbiamo, quindi, ritenuto necessario effettuare un intervento straordinario, che abbiamo programmato in orario notturno, dalle 2 alle 5 di mercoledì, per evitare disagi alla viabilità. L’intervento ha riguardato il fissaggio con materiali chimici, cementizi e bituminosi del giunto di acciaio, non solo per evitare il rumore, ma soprattutto per evitare che, con i continui passaggi di veicoli, potessero crearsi situazioni di pericolo”.

“La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso le strade della Città” commenta il sindaco Anna Maria Cisint, “per cui dobbiamo ringraziare le nostre squadre di tecnici e operai, sempre pronte a intervenire, anche di notte, per ripristinare tempestivamente le condizioni ottimali delle nostre strade in caso di necessità".