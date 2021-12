Monfalcone monitora la copertura assicurativa dei veicoli

Il Comando di Polizia Locale di Monfalcone si è dotato di un nuovo sistema che permette di verificare automaticamente la regolare copertura assicurativa e la regolare effettuazione della revisione dei veicoli incrociati dal mezzo. Oggi è stato presentato dal Comandante Bagatto e dall'Ass. Asquini che ha fortemente richiesto la nuova strumentazione.

Questa specifica attività di contrasto e repressione, messa in atto dalla Polizia Locale, ha come obiettivo la tutela della sicurezza stradale dei cittadini. “Circolare privi di tagliando assicurativo significa, in caso di sinistro, non poter risarcire tempestivamente le parti coinvolte", ha spiegato il Comandante. "La mancanza di revisione mette, invece, direttamente a repentaglio la sicurezza sulle strade”.

Tra il mese di gennaio e il mese di ottobre le pattuglie della Polizia Locale hanno eseguito una maxi operazione finalizzata al controllo delle assicurazioni. L'operazione ha coinvolto 17.422 veicoli, portando al sequestro di 145 mezzi che circolavano sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile, privi quindi della possibilità di "risarcire" i danni o le lesioni causati da incidenti stradali. Tra questi sono stati rilevati anche 5 veicoli con Assicurazione falsa truffati da false compagnie assicurative. Effettuando tale monitoraggio sono stati riscontrati anche 355 veicoli sprovvisti della regolare revisione periodica del veicolo.

Chi circola con un veicolo senza assicurazione oltre a dover pagare da € 866,00 a 3.464,00 subisce il sequestro del mezzo e la decurtazione di 5 punti dalla patente. A chi invece circola con documenti assicurativi alterati o contraffatti viene confiscato il veicolo; chi invece li ha materialmente contraffatti, avrà la patente sospesa per un anno. Sul portale dell'automobilista del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accessibile al sito https://www.ilportaledellautomobilista.it/ , è possibile consultare i numeri di targa dei veicoli immatricolati in Italia per verificare la regolarità con gli obblighi assicurativi RCA. Le informazioni presenti sul portale sono aggiornate quotidianamente dalle compagnie assicuratrici.