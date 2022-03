Monfalcone, nuova rotatoria nel Rione Romana

La Giunta Comunale di Monfalcone ha approvato il progetto per la costruzione di una nuova rotonda che sarà realizzata all'incrocio tra via Valentinis e via Boito.



L’opera, presentata mercoledì mattina ai rappresentanti del Rione Romana, permetterà di raggiungere agevolmente la via per Trieste e per il porto, da via Romana.



"La realizzazione avrà un costo complessivo di 267 mila euro che saranno finanziati interamente da Conad - ha spiegato il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint -. Il progetto comporterà disagi minimi ai cittadini durante i 90 giorni necessari alla realizzazione avendo organizzato il cantiere in 3 fasi che inizialmente serviranno ad allargare la carreggiata e, infine, a realizzare la rotonda stessa".



L'amministrazione si augura che i lavori inizino a settembre per non gravare su un asse molto trafficato nei mesi estivi.