Monfalcone, nuove modalità per le iscrizioni a scuola

Rilevanti novità per il sistema scolastico a Monfalcone con l’avvio di un nuovo modello di rete nella gestione delle iscrizioni e della formazione delle classi e l’attivazione di una sezione Primavera per i bambini fra 24 e 36 mesi d’età e, nelle medie, di sezioni a 40 ore settimanali con l’ampliamento degli insegnamenti nella lingua inglese, la musica e lo sport.

A illustrare contenuti e obiettivi di queste importanti innovazioni il sindaco Anna Maria Cisint e la soprintendente regionale, Daniela Beltrame, presenti gli assessori Tiziana Maioretto e Antonio Garittani.

“Si tratta - come sottolineato dal sindaco - di una svolta importante nel percorso sviluppato negli ultimi anni per dare alle famiglie monfalconesi un’offerta formativa attrattiva e di alta qualità, attraverso la condivisione dei criteri di iscrizione che consentirà di riequilibrare e uniformare le classi e gestire i nuovi inserimenti durante l’anno scolastico, nonché di sviluppare modalità didattiche uniche del genere in regione distintive e di valore per la crescita educativa dei nostri giovani”.

Il Comune, che già interviene direttamente sotto il profilo dei supporti didattici e del trasporto degli alunni, si attiverà anche nel sostegno delle classi a 40 ore, i cui insegnamenti saranno arricchiti appunto dalla lingua inglese, musica e attività sportive, con la sottoscrizione di uno specifico protocollo di scuola integrata e con il coinvolgimento delle realtà dell’associazionismo cittadino per mettere a disposizione esperti che potranno affiancarsi ai docenti in queste specifiche discipline.

Per quanto riguarda l’accordo di rete sottoscritto fra i due istituti comprensivi, esso s’inquadra nella particolare realtà cittadina che vede una significativa presenza di giovani stranieri e tende a “realizzare condizioni atte a promuovere un’azione educativa e formativa adeguata e attenta ai bisogni delle famiglie e dei ragazzi, uniformando i criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizioni, perseguire una più equilibrata composizione delle classi, farsi carico di una gestione unica delle liste d’attesa delle scuole dell’infanzia in base al rispetto dei requisiti dimensionali”.

Su questa nuova progettualità didattica e su questo modello basato sull’intesa e la collaborazione fra Comune e autorità scolastiche, il sindaco Cisint ringrazia e coinvolge ancora una volta la Regione, che già nella recente delibera sulla dimensione scolastica regionale ha posto una particolare attenzione verso Monfalcone, e anche le amministrazioni comunali vicine per ampliare la disponibilità dell’offerta didattica.

Relativamente all’attivazione nel prossimo anno scolastico della sezione Primavera aggregata alla scuola dell’infanzia, l’intesa prevede l’accoglimento dei bambini fra i 24 e i 36 mesi con precedenza alle famiglie con entrambi i genitori che lavorano. Una novità anche questa importante, ha sottolineato il sindaco Cisint perché in tal modo si apriranno maggiori opportunità per l’accoglienza nei nidi comunali.