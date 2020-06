Monfalcone premia il 'suo' Archimede

Ha inventato una formula matematica inedita, tanto da essere stata già inserita in alcune prestigiose riviste scientifiche, italiane e europee. Per questo motivo, il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint questa mattina ha premiato Francesco Bulli, lo studente di 16 anni del Liceo Buonarroti che tanto ha fatto parlare di sé nei giorni scorsi.

Francesco, calciatore nelle giovanili della Triestina e violoncellista provetto, ha scoperto come calcolare l’area di un segmento parabolico senza utilizzare il noto teorema di Archimede. Si tratta di una nuova regola, di gran lunga più semplice e veloce rispetto a quella dello storico matematico di Siracusa.

"Ringrazio il Comune per questo riconoscimento", ha detto Francesco Bulli. "Secondo me ci sono molti altri giovani su cui puntare".

"L'obiettivo - ha commentato il sindaco Cisint - non è solo quello di dire bravo e grazie, o di sottolineare che a Monfalcone ci sono tante eccellente. Vogliamo puntare l'attenzione sui nostri giovani, di cui si parla troppo poco, specie in questa fase di difficile ripartenza scolastica. Ragazzi come Francesco portano tanti messaggi positivi. Sono il futuro del nostro Paese: voglio grazie alla sua famiglia e agli insegnanti, ma sopratutto a ragazzi così, che riescono a dire ci siamo, abbiamo voglia di fare e possiamo dare tanto. Bisogna investire su di loro".