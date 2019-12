Monfalcone prepara il piano per difendersi dalla neve

L’Amministrazione comunale di Monfalcone ha delineato e predisposto il Piano neve al fine di intervenire prontamente in caso di precipitazioni nevose o di ghiaccio al suolo.

“È doveroso innanzitutto ringraziare – rileva il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint – i Servizi tecnici del Comune di Monfalcone, la Protezione civile e la Polizia locale che, grazie alla perfetta sintonia tra le diverse professionalità, hanno permesso di delineare un piano di prevenzione e intervento volto alla tempestiva tutela di persone e beni in caso di fenomeni atmosferici importanti, come già si è visto nel caso della pioggia e dell’alta marea dei mesi scorsi, affrontate in modo rapido ed efficace.”

Il Piano neve nello specifico prevede la divisione della città in tre settori, ognuno gestito rispettivamente dai Servizi tecnici del Comune, che avranno in gestione la zona centrale e le arterie principali, dalla Protezione civile, che si occuperà della parte alta di Monfalcone, e da due servizi esterni in affidamento, tutti coordinati dal Comune di Monfalcone. Il fine, sottolinea il Sindaco “è di dare priorità ad ogni parte della città, concentrando su ogni zona il massimo possibile delle risorse.” Il Piano prevede altresì l’impiego di 15 mezzi operativi e 40 operatori oltre al personale e ai mezzi della Polizia locale.

Molto importante sarà nell’emergenza la collaborazione dei privati cittadini e delle istituzioni tutte. Le scuole ad esempio aiuteranno nella pulizia e nello spargimento di sale nelle vie di accesso nelle aree di competenza.