Monfalcone, pronto il rientro per tutti i dipendenti comunali

Grazie ai grandi miglioramenti che ci sono stati nella Regione FVG riguardo alla pandemia, l’Amministrazione Comunale ha deciso di sospendere le attività di lavoro in modalità LAE (Lavoro Agile in Emergenza). La decisione è arrivata dopo un’attenta considerazione delle condizioni della nostra regione, che al momento è considerata a basso rischio (zona bianca), e soprattutto per far tornare alla normalità le funzioni del Comune garantendo la presenza dei dipendenti negli uffici.



“Dobbiamo cercare di tornare pian piano alla normalità. Il rientro in ufficio da parte dei nostri dipendenti è essenziale per il corretto svolgimento di tutte le attività comunali e per consentire anche la corretta fruizione delle ferie da parte di tutti i collaboratori, senza che ci siano dei disservizi all’interno del comune” ha commentato il Sindaco Anna Maria Cisint.