Monfalcone riapre tutte le aree gioco

Da mercoledì 10 giugno, tutti i parchi gioco del Comune di Monfalcone saranno riaperti. Lo annuncia il sindaco della città dei cantieri, Anna Maria Cisint che sottolinea la sua "massima fiducia ai ragazzi, ai bambini e ai genitori. In questo periodo abbiamo lavorato per migliorare e implementare ancora il numero e il tipo dei giochi come da suggerimento di bambini e ragazzi. Per tutte le aree, inoltre, è in corso l’appalto 2019-2020 delle verifiche ispettive di sicurezza certificata con sostituzione programmata delle parti danneggiate", spiega Cisint.

Le novità riguarderanno il parco giochi di via Zappata, dove trovano spazio un gioco a piramide di corde con pavimentazione antitrauma in gomma; un gioco altalena con cesta (inclusivo per disabili); attrezzatura workout multipla tipo palestrina con pavimentazione antitrauma; prevista anche la realizzazione di pavimentazione antitrauma per giochi esistenti (in sostituzione della ghiaia).

Al Parco di via Parini arriva un gioco multiplo; al parco Rimembranza posa di tre nuovi giochi a molla per bimbi piccoli (è in corso di realizzazione la relativa pavimentazione antitrauma); al Parco Cellottini posa in opera di due nuovi giochi a molla per bimbi piccoli (è in corso di realizzazione della relativa pavimentazione antitrauma); realizzazione di nuova pavimentazione antitrauma per scivolo esistente (in sostituzione dell’erba).

Nell'Area Verde di via Valentinis in corso d’opera la realizzazione di pavimentazione antitrauma per gioco multiplo esistente (in sostituzione della ghiaia). Per il Parco Rimembranza è appena stata appaltata (e sarà completata entro giugno) la realizzazione di una pavimentazione antitrauma di sicurezza di circa 30 m2 per la collinetta artificiale dello scivolo inclusivo (originariamente in erba, ora consumata).