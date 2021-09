Monfalcone, sculture dai tronchi degli alberi bruciati al parco della Rimembranza

Dopo l'incendio doloso che ha incenerito tre cipressi, la Giunta Comunale di Monfalcone ha deliberato la volontà di avviare il ripristino paesaggistico al parco comunale della Rimembranza con il coinvolgimento di scultori regionali esperti. Un intervento deciso per commemorare il ricordo di ciò che il Parco rappresenta, luogo di sepoltura dei nostri cari prima della conversione da cimitero a parco.



Il Comune si propone di promuovere un’azione di abbellimento con l’utilizzo a fini artistici di una parte dei tronchi interessati dal rogo. In questo modo si vuole da un lato attivare la sensibilità nel rispetto della natura, evitando ogni possibile emulazione del gesto incivile che ha interessato il parco, e dall’altro arricchire il Parco della Rimembranza con alcune sculture in legno coinvolgendo artisti della regione.

“Contatteremo alcuni scultori regionali per capire quale parte dei cipressi è recuperabile e come organizzare il recupero scultoreo in modo da creare un percorso che dia valore al cimitero storico che sorgeva inizialmente in questo parco” ha ribadito il Sindaco Anna Cisint.

Inoltre l’Amministrazione si è prefissa di individuare degli esperti che scelgano le essenze arboree, da piantare all’interno del parco, che andranno a sostituire gli alberi che sono stati incendiati.

Il Parco della Rimembranza è un parco molto frequentato dai residenti e che negli anni è stato oggetto di una profonda riqualificazione, con la realizzazione del nuovo parco giochi per bambini, le due aree di sgambamento per i cani, il rinnovo dell’illuminazione, la costruzione della palestra a cielo aperto e la pavimentazione antitrauma, nonché tutto il complesso di videosorveglianza che ha permesso di individuare gli autori del reato.