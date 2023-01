Monfalcone, successo per 'quattro passi a sei zampe'

Si è concluso in bellezza il ciclo di lezioni 'quattro passi a sei zampe' organizzato dal Comune di Monfalcone e dall’Associazione La Cuccia OdV. L’iniziativa, rivolta ai cani iscritti all’anagrafe canina di Monfalcone, ha visto la sua realizzazione tra i mesi di dicembre e gennaio.

“Dopo il grande entusiasmo che hanno destato le lezioni tenute dall’educatore cinofilo Giulio Fonda, abbiamo deciso di aprire un altro ciclo di corsi, a partire da sabato 26 gennaio” commenta il Sindaco Anna Maria Cisint. “L’idea è di organizzare due lezioni al mese e dividere i cani in due gruppi, in modo da permettere una didattica attenta a tutti i partecipanti”.

“Le lezioni vogliono trasmettere a cani e padroni una buona prassi di educazione cittadina” spiega l’assessore Garimberti, “quindi imparare a stare in città e in mezzo ad altri cani ma pure trasmettere accorgimenti utili ai padroni, come la lunghezza del guinzaglio da utilizzare o la pulizia”.

Data la grande partecipazione - solo ieri presenti due pastori tedeschi, due border collie, un amstaff, due bassotti, un goden retriever, due husky, un cavalier king e uno spitz - “continueremo a proporre le lezioni dell’educatore Fonda per promuovere buone norme a sei zampe”, conclude Cisint.