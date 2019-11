Monfalcone, tariffe scontate al Centro Gioco Bambini e Genitori

La Giunta comunale di Monfalcone, allo scopo di incentivare le iscrizioni al ‘Centro gioco bambini e genitori’ ha approvato la riduzione delle tariffe di iscrizione di 20 euro per fascia ISEE, portando così le quote da un minimo di 30 a un massimo di 100 euro, per il 2020.

“Il Centro risulta essere una valida alternativa per tutti i bambini che per svariati motivi non riescono a frequentare i nidi d’infanzia – rileva il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint – potendo trovare un ambiente dove creare le basi per lo sviluppo delle competenze cognitive e relazionali. La famiglia è una risorsa fondamentale, da valorizzare con proposte concrete, l’obiettivo è quindi di ampliare il numero di cittadini che possano partecipare a queste iniziative che vedono impegnati i più piccoli ma anche i loro genitori, per trovare un sostegno e un aiuto educativo in un clima di gioco.”

Le tariffe sono state ridotte anche per il centro ‘A piccoli passi con mamma e papà’, realtà consolidata del nido d’infanzia di via Cosulich, che oltre agli scopi sopracitati, fornisce anche l’opportunità di far conoscere ai genitori il nido d’infanzia e i suoi servizi.