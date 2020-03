Monfalcone, uffici comunali e ospedalieri ancora chiusi

Il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint ha annunciato che la chiusura degli uffici municipali sarà prorogata sino al prossimo 3 aprile. Cisint questa mattina si è incontrata con il manager dell’Azienda sanitaria Poggiana e i dirigenti interessati per affrontare il problema di una regolamentazione degli accessi del pubblico agli uffici, dopo che nella giornata di ieri si sono registrati momenti di grande affollamento e conseguente tensione da parte di persone che richiedevano la consegna di tessere sanitarie.

E’ stata l’occasione, per il sindaco Cisint, per esprimere la solidarietà e l’apprezzamento nei confronti del personale dell’Azienda sanitaria, posto sotto pressione in questa particolare fase. L’ente ha assicurato la messa in atto di una nuova regolamentazione scaglionando i singoli accessi che saranno disciplinati anche attraverso una guardia giurata all’ingresso.