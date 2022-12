Monfalcone, un Natale di idee per lo sport

Il Comune di Monfalcone ha indetto il concorso di idee denominato “Un Natale di idee per lo sport”, un progetto rivolto alle associazioni e società sportive di Monfalcone, che saranno invitate ad elaborare idee innovative dedicate allo sport e alla sua valorizzazione, in termini di sostenibilità, fattibilità e miglioramento della vita aggregativa e ricreativa del settore.

La finalità dell'iniziativa è valorizzare lo sport e gli sportivi del territorio che, oltre a diffondere i valori positivi legati alla pratica sportiva, contribuiscono con la propria attività alla promozione della Città di Monfalcone nel mondo.

Il sindaco, Anna Maria Cisint, spiega gli obiettivi del progetto: “Abbiamo pensato di coinvolgere le associazioni e società sportive nella realizzazione del Natale da fiaba a Monfalcone, offrendogli la possibilità di far sentire la propria voce attraverso la presentazione di idee innovative per valorizzare lo sport nelle sue molteplici sfaccettature e di ricevere un contributo per portare avanti la propria attività. Questa Amministrazione riconosce il valore sociale di chi si impegna per diffondere la pratica sportiva tra bambini e adulti. Sin dall’inizio del primo mandato, infatti, il Comune è intervenuto in maniera significativa, coadiuvando e supportando economicamente svariati progetti ed iniziative di interesse per la cittadinanza".

"Nel 2022, poi, a fronte delle maggiori spese sostenute dalle associazioni sportive, abbiamo erogato 25.000 euro di contributi ordinari e 73.940 di contributi straordinari, in aumento rispetto alla precedente annualità in cui erano stati erogati complessivamente 31.300 euro. Il concorso di idee, inoltre, costituirà un'importante occasione di dialogo tra istituzioni e realtà sportive, con l'obiettivo di individuare le principali esigenze delle associazioni presenti sul nostro territorio e poter successivamente intervenire con azioni concrete nell’ottica di affrontare insieme eventuali criticità. Del resto lo sport lo insegna: il lavoro di squadra è fondamentale per raggiungere grandi risultati".

Entrando nello specifico del concorso di idee, i progetti dovranno avere come tema centrale lo sport, con particolare focus sui temi dello sviluppo del territorio locale, dell'accessibilità anche alle persone con disabilità, della promozione del valore sociale dello sport e delle tempistiche della realizzazione.

Possono partecipare in via esclusiva le associazioni e società sportive dilettantistiche di Monfalcone - che svolgono attività nel medesimo Comune - costituite da almeno sei mesi all’atto di presentazione della domanda; che non perseguono finalità di lucro; iscritte al Registro del Coni. I parametri utilizzati per la valutazione terranno conto della rilevanza della proposta rispetto alle esigenze del territorio, l'innovatività, la sostenibilità dell'idea progettuale e il potenziale impatto sociale sulla comunità.

I partecipanti dovranno presentare una breve relazione descrittiva della proposta progettuale che evidenzi gli obiettivi e le finalità e ne spieghi il significato e la logica anche in termini di sostenibilità e fattibilità.

Le tre idee che saranno ritenute vincenti dalla commissione di valutazione riceveranno un premio in denaro corrispondente complessivamente a 3.000 euro: 1.500 euro per il primo posto; 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo.

L’assegnazione dei contributi avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice e dopo il 6 gennaio verrà organizzato un evento di presentazione dei progetti.

E’ possibile scaricare il bando di partecipazione presente sul sito del Comune. C’è tempo fino alle 24 del 31 dicembre 2022 per partecipare.