Monfalcone, una grande città virtuale del commercio

Da oggi è online monfalcone.beeasap.com l’innovativa Piattaforma web gratuita per promuovere il commercio locale a Monfalcone e dedicata a cittadini ed attività economiche per permettere a tutti gli esercenti del Comune di promuovere gratuitamente la propria attività, vendere i propri prodotti e ricevere prenotazioni per i propri appuntamenti.

“Da oggi il Web è accessibile a tutti - ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint, invitando a condividere l’opportunità che l’Amministrazione ha voluto mettere a disposizione gratuita delle attività produttive per incentivare il commercio e la scelta locale -. Questa piattaforma non ha l’obiettivo di sostituire i metodi di vendita tradizionali, ma di affiancarli, dando all’esercente la possibilità di trasformare un contatto, un appuntamento o una vendita avvenuta tramite questo strumento in una relazione di lungo periodo”. Agli aderenti è stato dato non solo un potente strumento ma anche tutta la formazione del team di professionisti a supporto del loro lavoro.”



Ad oggi hanno aderito 65 attività, di cui già 50 on line. 700 i prodotti, servizi o appuntamenti che complessivamente on line sulla piattaforma. Negozi di abbigliamento, ottici, parrucchieri, centri estetici, ristoranti, bar e liberi professionisti di Monfalcone hanno partecipato gratuitamente alla prima fase di registrazione delle attività, mentre si accolgono già le adesioni per la seconda fase di inserimento.“Una grande città virtuale del commercio, in cui proprio come in un grande centro commerciale naturale, le attività del Comune possono creare un loro mini sito personale e mettere a disposizione tutti i loro prodotti per la vendita o la prenotazione, o ricevere richieste di appuntamento per i loro servizi”, ha commentato l’Assessore alle attività produttive Luca Fasan.Dentro questa città virtuale ogni esercente, sempre con l’assistenza di un team di esperti, gestisce gratuitamente il suo negozio virtuale permettendo al cittadino di scoprirlo a 360 gradi, inserendo oltre ai propri servizi o prodotti, descrizioni, foto, orari, contatti e indicazioni; potendolo inoltre collegare con gli account social o gli altri siti internet gestiti dal titolare.Ogni attività può decidere come gestire il suo negozio, se sfruttarne tutte le potenzialità e approcciarsi al mondo dell’e-commerce o avere una pagina vetrina per essere trovato dai propri cittadini.L’accesso a questa piattaforma avverrà sia dal sito del comune che grazie alle campagne di comunicazione digitali geolocalizzate sul territorio attraverso Facebook e Instagram, in cui ogni cittadino una volta entrato su monfalcone.beeasap.com potrà salvare anche in formato APP la sua città virtuale, per avere sempre nel proprio telefono a portata di click tutte le attività della propria città.Prenotare un appuntamento con un professionista, selezionare la propria lista della spesa online e ritirarla presso il proprio negozio di fiducia ad un orario stabilito o riceverla direttamente a casa se l’esercente gestisce le consegne a domicilio sarà facile possibile in pochissimi click.Il progetto non si fermerà comunque qui, ma nei prossimi mesi assieme ad Asap srls la stessa società ideatrice della piattaforma, presenteremo un progetto volto a sfruttare il potere dell'economia circolare al servizio delle attività del territorio.La futura integrazione si basa su una fidelity card multi negozio che, grazie agli acquisti effettuati sia nei negozi fisici che nella piattaforma, consentirà ai cittadini possessori della card di guadagnare un Cashback immediatamente spendibile nel proprio territorio presso qualsiasi esercente per le spese di tutti i giorni così da generare un circolo virtuoso in favore delle nostre aziende aderenti.”Per prendere appuntamento per supporto gratuito nella registrazione della propria attività scrivere a: suap-commercio@comune.monfalcone.go.it