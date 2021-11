Monopattini nelle città: croce e delizia

Per qualcuno rappresentano una fastidiosa innovazione nell ’ambito della mobilità, irritanti mezzi che invadono le nostre strade, frutto di una moda diffusa quanto passeggera, e che creano disagi quando non rappresentano addirittura un pericolo per pedoni, ciclisti e cittadini in generale. Per altri, invece, sono la soluzione di tutti i problemi di traffico e smog, l’uovo di colombo che permette di muoversi in città senza fare fatica né inquinare, in modo veloce, silenzioso e senza problemi di parcheggio.



I monopattini elettrici sono al centro di polemiche fin dalla loro prima comparsa, qualche anno fa, ma è da un paio d’anni, da quando, cioè, la mobilità urbana alternativa all’automobile ha preso sempre più piede che sono diventati davvero protagonisti sulle strade delle nostre città. Il fatto che siano stati oggetti in passato di un bonus governativo per il loro acquisto e che ora questa misura sia stata rinnovata butta benzina sul fuoco delle dispute. Inoltre, tra le questioni che più hanno fatto discutere, ci sono state le regole sull’utilizzo di tali mezzi, un po’ perché è stato complicato inserirli in categorie di veicoli (ora sono sostanzialmente equiparati alla bicicletta), un po’ perché le loro caratteristiche li rendono particolari (possono raggiungere velocità elevate) e infine perché spesso gli utilizzatori sono stati indisciplinati.



Lignano apripista - “Agile, comodo ed economico: il futuro è sharing”

La mobilità ‘dolce’ ha bisogno di città adatte

Proprio per frenare i comportamenti scorretti alla guida,, che entreranno in vigore il 1 luglio 2022.Non molto, a giudicare dai dati, visto chee hanno comportato conseguenze per i soggetti implicati.. Ail comandante della Polizia locale,, conferma che “l’unico incidente grave con un monopattino risale al 2019, mentre ci sono stati pochi altri episodi problematici, tra incidenti, multe e lamentele per soste in zone non consentite, come sui marciapiedi. La questione principale sta nell’educazione stradale del conducente del monopattino e nelle potenzialità del mezzo: come per le auto, la velocità massima raggiungibile dovrebbe essere stabilita in fase di costruzione”. Anell’ultimo anno non sono stati rilevati incidenti o infrazioni rilevanti, ma l’assessore, competente per la sicurezza, invita gli utenti a rispettare il Codice della strada e in particolare a usare con prudenza automobili e monopattini per evitare danni in futuro. A, infine, la situazione è tranquilla. “In città si è osservato un aumento dell’uso di questi mezzi negli ultimi anni – commenta il sindaco-.. A usarlo sono soprattutto giovani, che spesso si sono rivelati meno disciplinati sulle regole. Però, il suo uso va regolamentato, attraverso le regole, ovviamente, ma anche con le infrastrutture, per esempio con la creazione di carreggiate ad hoc che ne favoriscano l’uso in sicurezza”.Non serve spostarsi nelle grandi città: anche nella nostra regione c’è chi ha sperimentato l’esperienza dello sharing (cioè della condivisione) del monopattino elettrico. A Lignano, durante la scorsa estate, c’era infatti la possibilità di utilizzare monopattini ‘pubblici’, secondo la formula “prendi il mezzo, lo usi quanto ti serve, lo parcheggi quando hai finito” che è il sistema usato in tutte le località dove è stato attivato questo servizio. “La scorsa estate il servizio ha funzionato perfettamente - spiega, sindaco di Lignano Sabbiadoro -. Non ci sono stati problemi di sorta, nonostante nei mesi più affollati fossero disponibili addirittura 400 mezzi. I turisti, che in vacanza non amano usare l’auto, sono stati contentissimi di avere questa alternativa. Nessuno si è lamentato, perché è stata la stessa società che gestiva l’appalto a occuparsi del recupero e della ricarica dei monopattini. L’unico incidente che abbiamo registrato ha coinvolto il mezzo di un privato”.“Prima di stabilire regole più stringenti sui monopattini è il caso di porsi qualche domanda in più per cercare di delineare meglio la situazione”. A sollevare la questione è, coordinatore di, che da anni si occupa di mobilità urbana alternativa. “Bisogna metterci nell’ottica di capire a cosa serve il monopattino, in quale condizioni ha senso usarlo e quali sono i rischi connessi. Concentrarsi solo su questi ultimi ci può far perdere il senso più generale di un mezzo che è rapido e comodo e che non è certamente più pericoloso delle macchine, anzi. Però siamo ancora prigionieri di una visione ‘automobilecentrica’, dove le auto sono le padrone della strada anche nei centri urbani e tutti gli altri (pedoni, ciclisti e utilizzatori di altri mezzi) si devono adeguare. Ciò che viene ‘rimproverato’ ai monopattini, in realtà viene tollerato per le auto, basti pensare al superamento dei limiti di velocità e alle soste selvagge. Questi comportamenti sono sì puniti, ma considerati ‘normali’ nel pensiero comune, accettati come corollario imprescindibile dall’uso delle auto. Questo non vuol dire che l’uso del monopattino non debba essere controllato o che il guidatore non debba essere educato a comportarsi correttamente, ma che”.“I monopattini hanno molte qualità che ne potrebbero favorire l’uso nei centri storici:– sottolinea Marchiol -. Ma questi vantaggi sono del tutto vanificati se le strade delle città non sono adeguate all’uso di questo mezzo. È da questo che si dovrebbe cominciare per. Ci si riempie spesso la bocca con la parola, ma per sfruttare tutte le potenzialità della mobilità urbana alternativa bisogna cominciare a creare le condizioni per facilitare la vita a pedoni, biciclette e monopattini”.