Monsignor Bressan nuovo parroco di Tricesimo, Ara e Fraelacco

Monsignor Dino Bressan sarà il nuovo parroco di Tricesimo, Ara e Fraelacco, nella Collaborazione pastorale di Tricesimo. La nomina da parte dell'Arcivescovo monsignor Andrea Bruno Mazzocato sarà effettiva da domenica 7 novembre, giorno in cui don Bressan entrerà nelle nuove Parrocchie.

Monsignor Bressan, che nella cittadina pedemontana prende il posto di don Marco Visintini, lascia le Parrocchie di Basiliano, Basagliapenta, Blessano, Orgnano, Variano, Villaorba e Vissandone, nella Collaborazione pastorale di Variano.

Figlio di genitori emigrati dal Friuli, monsignor Bressan nacque nel 1957 a Charleroi, in Belgio. Fu ordinato sacerdote il 26 settembre 1981. Trascorse il primo anno di sacerdozio a San Giorgio di Nogaro, dove svolse il ministero di collaboratore parrocchiale, prima di assumere il ruolo di vicerettore del seminario, prima a Udine, poi a Castellerio. In seminario ha dato avvio alla nuova Comunità giovanile, seguendola per sei anni. Contemporaneamente, dal 1988 al 1994, è stato Direttore del Centro diocesano di Pastorale Vocazionale. In quegli anni don Bressan perfezionò gli studi conseguendo la Licenza in Teologia morale presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano e in bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Nel 1993 monsignor Alfredo Battisti nominò don Bressan parroco di Pradamano, ruolo ricoperto fino al 1997. Fu in quell’anno che don Dino Bressan assunse la guida della cappellania dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e, contestualmente, l’incarico di direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della Salute. Negli anni trascorsi nella cappellania ospedaliera, don Bressan è stato membro dei Comitati Etici dell’Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine e del Policlinico Universitario di Udine.

Da ottobre 2004 a settembre 2012 monsignor Bressan è stato Rettore del Seminario Interdiocesano San Cromazio di Aquileia per le diocesi di Gorizia, Trieste e Udine. Dal 2010 – e a tutt’oggi – è delegato episcopale per il Diaconato permanente dell’Arcidiocesi di Udine. Monsignor Dino Bressan è stato direttore dell’Ufficio di Pastorale vocazionale (2004-2010), coordinatore della formazione del Clero (2004-2011), incaricato per i preti di recente ordinazione (2009-2011) e assistente del Serra Club di Udine (2004-2012).

Nel 2012 fu nominato parroco di Basiliano, Basagliapenta, Blessano, Orgnano, Variano, Villaorba e Vissandone, comunità che ha guidato fino alla recente nomina a parroco di Tricesimo, Ara e Fraelacco.

“Vi chiedo la gentilezza di pregare per me e per questo mio nuovo inizio”, ha scritto alle comunità delle sette parrocchie che lascia. “Mentre io continuo a pregare per voi, affinché il Signore imprima per sempre in me il bene che mi avete voluto, e non lo dimentichi”. Monsignor Bressan celebrerà una Messa di saluto in ciascuna delle Parrocchie: a Blessano domenica 17 ottobre alle 9.30; a Basagliapenta domenica 17 ottobre alle 11.15; a Orgnano domenica 17 ottobre alle 17; a Basiliano sabato 23 ottobre alle 18.30; a Villaorba domenica 24 ottobre alle 9.30; a Variano domenica 24 ottobre alle 11.15; a Vissandone domenica 24 ottobre alle 15.