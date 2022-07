Monsignor Pellegrini in vista alla cantina La Delizia

Visita alla cantina cooperativa La Delizia Viticoltori Friulani di Casarsa dal parte del Vescovo di Concordia Pordenone Giuseppe Pellegrini. Ad accoglierlo, in una delle realtà di punta del comparto vinicolo regionale e tra i maggiori produttori italiani di Prosecco Doc, il presidente Flavio Bellomo, il vicepresidente Manuel Praturlon e il direttore Mirko Bellini. Presenti anche il vicesindaco di Casarsa della Delizia Ermes Spagnol e il parroco don Lorenzo Camporese. Il vescovo si è recato sia negli uffici che nell'impianto produttivo, salutando tutti i lavoratori.

"Sono tempi non facili, anche per le aziende - ha dichiarato il vescovo Pellegrini - ma penso che proprio le aziende, con il loro valore non solo economico ma anche morale siano una delle soluzioni delle crisi che stiamo vivendo. La cantina di Casarsa è una realtà che funziona, con un vino che è eccellenza del territorio e frutto del lavoro di oltre 400 soci. La terra che loro lavorano con impegno ci lega al Creato e al Signore".

"Ci ha fatto molto piacere la visita del vescovo - ha aggiunto il presidente Bellomo - che è persona molto attenta alle attività economiche del territorio. È stato un piacere poter scambiare una serie di opinioni con lui che, dopo le visite degli scorsi anni, ha trovato una cantina che nell'ultimo periodo è cambiata, crescendo e sviluppandosi".