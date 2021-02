Moruzzo cerca operatori volontari per il Servizio civile

Il bando è aperto ai giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di quella di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea ovvero di quella di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.



Ogni domanda potrà riguardare solo 1 codice specifico che corrisponde ad una sede specifica ed attività specifica per singolo Comune.



Il Comune di Moruzzo partecipa per i bandi “Culture da scoprire Fvg: la Comunità Collinare del Friuli” (bando cultura) Con il codice 148863. Il progetto ha lo scopo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale nel territorio del nostro Comune, i giovani quindi che parteciperanno saranno impiegati in attività inerenti alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico culturale con azionei informative, di divulgazione, realizzione di materiale informativo anche sui social media. I giovani che al momento dell’inserimento della domanda si potrà eventualmente specificare di essere disponibili ad essere impiegati anche presso altri Comuni.



I progetti hanno durata di 12 mesi per un impegno di 25 ore alla settimana e verranno remunerati con € 439,00 mensili.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata entro Lunedì 15 febbraio alle 14.00.

La presentazione delle domande dovrà essere inoltrata tramite codice SPID al sito https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per informazioni rivolgersi allo sportello di infoservizio civile http://www.infoserviziocivile.it/infopoint/