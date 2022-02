Moruzzo, prorogato il bando per il servizio civile 'Giovani Dentro'

Il comune di Moruzzo informa che é aperto il nuovo bando per il servizio civile e che é stata prorogata la scadenza per aderire al bando: la domanda potrà essere presentata infatti fino al 10 febbraio alle 12. Il Servizio Civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani afferma l’assessore alle politiche sociali Manuela Liva.



Ci sono diversi settori nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono impegnati gli operatori volontari. Il progetto che il Comune di Moruzzo ha sviluppato in collaborazione con la Comunità Collinare del Friuli e le Acli, si chiama “Giovani Dentro” e ha l’obiettivo di mettere in relazione il mondo giovanile con quello degli anziani, contrastando il fenomeno dell’ageismo e di emarginazione sociale, favorendo occasioni di incontro e di aggregazione sociale e promuovendo il benessere psico-fisico degli anziani.



La domanda di partecipazione potrà essere presentata fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 accedendo alla sezione “Per gli operatori volontari” del sito politichegiovanili.gov.it dove sono consultabili tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda nonché del bando. Maggiori info possono essere recuperate anche sul sito web dell ente www.comune.moruzzo.ud.it.Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, verrà riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30 per un anno.