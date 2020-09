Mosaicisti, al via all'iniziativa Sostieni la Scuola

Garantire valore e qualità alla formazione dei propri allievi è per la Scuola Mosaicisti del Friuli un vero e proprio impegno, una priorità che non è stata trascurata nemmeno durante i mesi di emergenza epidemiologica.

L’iniziativa Sostieni la Scuola, partita proprio oggi, esprime la convinzione che al centro stiano gli allievi e che sia sempre possibile migliorare e accrescere l’offerta formativa, facendo attenzione alle tendenze attuali, alle innovazioni tecniche, alle esigenze del mercato e rimanendo comunque fedeli alla cultura e al sapere ereditato dalla tradizione artigianale della nostra regione. Per questo scopo è possibile adesso dare il proprio contributo e supportare la Scuola a mantenere il suo ruolo internazionale di centro di alta formazione per il mosaico. Lo si può fare in tre modi: attraverso l’acquisto di opere realizzate in ambito didattico, con donazioni liberali o commissionando l’esecuzione di mosaici.



Le opere attualmente proposte alla vendita, molte delle quali già esposte nella Galleria della Scuola, sono state progettate e composte nel corso di incontri con artisti o di seminari tematici sviluppati dagli insegnanti. Sono opere scelte, che non esprimono solo un valore artistico e decorativo, ma possono tradursi in un aiuto concreto ai giovani che da tutto il mondo giungono alla Scuola Mosaicisti del Friuli per apprendere il mosaico. Acquistare una di queste opere significa credere nell’arte del mosaico, nel suo futuro e nelle sue potenzialità; significa credere in un percorso formativo che offre agli allievi tutte le competenze per scegliere, una volta conseguita la qualifica di Maestro Mosaicista, se aprire un proprio laboratorio, intervenire in cantieri con o affermarsi con soluzioni creative e originali.Tutto parte da quelle tessere ricavate dai ciottoli di fiume e tagliate con la martellina: è da questo paziente lavoro che nelle aule della Scuola si inizia ad essere un mosaicista, così come accadde per le generazioni passate capaci di decorare chiese, palazzi e spazi pubblici in tutta Europa e Oltreoceano.Sostenendo la formazione e l’alto livello di preparazione si garantisce alle giovani generazioni che frequentano la Scuola, un lavoro per il futuro e si trasmette quella professionalità, fatta di tecnica e passione, che tanti riconoscimenti ha fatto ottenere alla Scuola.All’iniziativa Sostieni la Scuola sono state dedicate pagine specifiche sul sito internet della Scuola Mosaicisti del Friuli, dove è possibile conoscere tutti i dettagli e visionare i mosaici proposti (https://scuolamosaicistifriuli.it/sostieni-la-scuola).