Mostar, 28 anni fa l'attentato costato la vita a tre giornalisti Rai

Venerdì 28 gennaio ricorre l’anniversario della strage di Mostar costata la vita, nel 1994, a Marco Luchetta, Alessandro Ota e Dario D’Angelo, i componenti della troupe Rai che stava realizzando un servizio sui bambini vittime della guerra nei Balcani. Nell'esplosione si salvò un bimbo di quattro anni, Slatko, che qualche mese dopo divenne il primo ospite della Fondazione sorta nel frattempo a Trieste per onorare la memoria dei tre inviati. Neppure due mesi più tardi venivano uccisi a Mogadiscio, in Somalia, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Trieste, ferocemente colpita da queste due tragedie così vicine, si è stretta attorno alle famiglie delle vittime. Da lì è nata la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, prima sotto forma di Comitato, per ricordare in modo concreto gli amici scomparsi facendo una cosa istintiva: evacuare e curare quel piccolo Zlatko. Amici e familiari decidono quindi che questo doveva essere la missione della Fondazione che porta il nome dei quattro giornalisti triestini uccisi in guerra.



Alla Fondazione l’associazione Articolo 21 ha consegnato un riconoscimento per l’impegno ormai quasi trentennale a favore dei più piccoli. “Mai più avremmo potuto immaginare - ha detto nell’occasione la presidente della Fondazione, Daniela Schifani Corfini Luchetta - che 28 anni dopo, nel loro ricordo, più di 800 bambini sarebbero stati aiutati. Questa è la cosa straordinaria che rimane, accanto a un ricordo ovviamente triste”.





Lucchetta, Ota e D'Angelo conoscevano bene la guerra, erano preparati, attrezzati e consci di dove si muovevano e in che contesti si trovavano. Se la cavavano anche con la lingua. Non era la prima volta neppure a Mostar, già visitata nei mesi precedenti a quel fatale gennaio. Ci erano tornati per testimoniare la tragedia che stava divorando i bambini della Bosnia-Erzegovina, che qualcuno stava proponendo per il Nobel per la pace. E poi c’era la parte est di Mostar, assediata, bombardata, impossibile entrarci. Ci hanno provato senza successo più e più volte. Ma proprio il 28 gennaio 1994, oramai inaspettatamente, ecco uno spiraglio: ci sarebbero entrati con un convoglio umanitario.

Lì, però, sono morti, colpiti da una delle granate di mortaio che in quel momento stavano violando il cessate il fuoco. Come ultima cosa, nel perdere la loro vita, è stato proteggere con i propri corpi la vita di Zlatko, bambino di 4 anni che era corso loro dietro, fuori dal rifugio. Mostar era una città divisa a metà: la parte ovest croata, la parte est musulmana, quest’ultima tartassata dai bombardamenti. La troupe friulana è la prima a entrare nell’enclave musulmana, provata dall’assedio croato. Luchetta, Ota e D’Angelo scoprono un rifugio dove dormono decine di persone, fra cui molti bambini. Una cantina piccola e buia. Le batterie del faro della telecamera si stanno esaurendo e allora i tre decidono di continuare il servizio all’esterno, alla luce del sole. Zlatko era accanto a loro, in quel momento. Era il 28 gennaio di quell’anno e Marco Luchetta lo stava per intervistare, con l’aiuto dell’interprete. Zlatko si ritrova con una scheggia che si infila sotto il mento, mentre i tre inviati italiani non ci sono più. Ma morendo, Marco, Alessandro e Dario lo hanno salvato perché gli hanno fatto da scudo.



Sito internet: fondazioneluchetta.eu e .org

Info. per donazioni: fondazioneluchetta.eu/sostienici

Contatti Fondazione: segreteria@fondazioneluchetta.org +39 040 3480098