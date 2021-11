Mostra mercato a Villa Domus Magna di Povoletto

Il calendario come sempre scandisce il ciclico trascorrere del tempo ed ecco volgere al termine anche questo tribolato anno 2021, un anno difficile a livello mondiale e locale, ma proprio nei momenti difficili si mostrano maggiormente nelle comunità umane i migliori sentimenti di bontà, solidarietà, condivisione, aiuto… Ecco quindi il perché del riproporre una lodevole iniziativa che nel corso degli anni ha contribuito a fare, nel suo piccolo, del bene.



In località Belvedere di Povoletto, nei giorni di sabato 27 e domenica 28 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nei locali della suggestiva Domus Magna, verrà allestita una mostra mercato di prodotti e creazioni artigianali. Sarà l’occasione di acquistare oggettistica e regali natalizi valorizzando la passione ed il lavoro della creatività locale e della unicità della produzione manuale e artistica.

Si tratta quindi di un Mercatino solidale che avrà come ambizioso progetto la raccolta di fondi destinati ad arricchire il territorio a vantaggio di bambini, giovani, persone anziane e malate. Si definisce ambizioso in quanto, fidando nella generosità dei visitatori, coi fondi raccolti si cercherà di intervenire su più realtà.



Supportando l’associazione UVA di Ravosa, una di queste sarà l’assegnazione di borse di studio per gli studenti delle Scuola Secondaria di Povoletto; sempre in ambito scolastico si potranno sostenere alcuni progetti di lettura, per i bambini della Scuola dell’infanzia di Savorgnano del Torre. Inoltre si potrà dare un contributo ai servizi di socialità forniti dall’Associazione “Gruppo Volontari G. Pitotti” di Povoletto ed infine si potrà fornire un sostegno destinato all’assistenza dei malati terminali presso l’Hospice di Udine.Necessariamente, stante l’attuale periodo e dovendo garantire il rispetto delle normative anti covid, l’acceso sarà consentito con green pass.