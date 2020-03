Mostra ornitologica di Blessano rimandata

Rinviata, non annullata, la 43esima edizione della Mostra Ornitologica di Blessano. Come per tutte le manifestazioni pubbliche anche per l’amatissima manifestazione blessanese si è trattato di prendere una decisione. La Pro Loco, fiduciosa in un evolversi positivo della situazione a lungo termine, ha così deciso di trovare un’altra data alternativa a quella inizialmente prevista, il 15 marzo: la prossima Mostra Ornitologica di Blessano si svolgerà domenica 17 maggio.

Il programma si avvierà, come da tradizione, dalle 6 del mattino con la mostra mercato ma anche con la mostra dei trofei prelevati nell’annata venatoria 2019/2020.

Per tutta la giornata si svolgerà il mercato lungo le vie del paese, arricchito dal mercato Campagna Amica. Non mancheranno, come sempre, gli eventi dedicati ai più piccoli, con il percorso didattico, il servizio carrozza per i bambini e il battesimo del pony. Per gli amanti degli amici a quattro zampe è prevista anche quest’anno la dimostrazione di Agility Dog e Rally-o, mentre per tutti saranno attivi per tutta la giornata i chioschi con le specialità locali.