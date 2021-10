Mozioni di futuro, gli alunni di Trieste incontrano la Presidente Casellati

Una “mozione di futuro” al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. A illustrarla nei giorni scorsi in diretta streaming alla seconda carica dello Stato sono stati i ragazzi della classe V A, Istituto Sacro Cuore di Trieste.

I ragazzi hanno chiesto una scuola del futuro con laboratori biologici per imparare divertendosi avendo cura delle piante e poterle studiare da vicino, un laboratorio di cucina che utilizzi le risorse ottenute per la produzione di verdure per la mensa scolastica oltre alla possibilità di utilizzare tablet, piattaforme online e strumenti scientifici in grado di favorire l’interscambio di informazioni.

L’occasione è stata fornita dalla presentazione dalla terza edizione dell’Osservatorio 'Ora di Futuro' - il progetto di educazione che si rivolge ai bambini attraverso scuola e famiglia promosso da Generali Italia e The Human Safety Net. Sono state 10 in tutto le delegazioni scolastiche che hanno presentato altrettante mozioni per la scuola del futuro alla Presidente del Senato.