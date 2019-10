Muoversi bene con Trieste Trasporti

Muoversi in autobus da oggi vale di più. Parte a Trieste una nuova campagna di fidelizzazione e incentivazione del trasporto pubblico locale. A promuoverla è Trieste Trasporti insieme con quattro partner di eccezione: Promoturismo Fvg, Palmanova Outlet Village, WeArena e Rari Nantes. La promozione avrà inizio venerdì 1 novembre e durerà un anno intero. L’obiettivo è incentivare l’uso dei mezzi pubblici e scoraggiare la mobilità privata: sebbene Trieste sia infatti la terza città italiana per numero di viaggi in autobus per abitante, la media nazionale è ancora ampiamente inferiore a quella europea ed esistono significativi margini di crescita. «Per noi» dice Aniello Semplice, amministratore delegato di Trieste Trasporti «è un nuovo tassello di una più ampia strategia che mette le persone, i viaggiatori al centro dell’attenzione: non è un caso che il nome della campagna sia muoversi bene, un nome che va inteso nella sua accezione più ampia e che sottintende un principio che vale per noi come per i nostri clienti: muoversi bene significa far crescere la città, dare valore al trasporto pubblico, avere cura del territorio. Aver condiviso questa filosofia con quattro importanti partner, ai quali si deve aggiungere McDonald's con il quale si è da poco chiusa un’altra campagna analoga, è un modo per consolidare il dialogo con i nostri clienti, che sono e saranno sempre il nostro più importante patrimonio».



Tanti i vantaggi per gli utenti, a cominciare da Promoturismo Fvg, che a tutti coloro che sono intestatari di un abbonamento mensile o annuale al servizio di Trieste Trasporti garantirà uno sconto del 20 per cento sugli skipass giornalieri in tutti gli impianti sciistici del Friuli Venezia Giulia: il prezzo convenzionato in alta stagione, per gli adulti, scenderà da 38,5 a 29 euro, in bassa stagione da 27,5 a 21 euro, mentre le tariffe junior scenderanno rispettivamente da 29 a 23 euro e da 21 a 17 euro. Palmanova Outlet Village offrirà invece a tutti gli abbonati che sottoscriveranno la fidelity Village Card entro il 31 dicembre di quest’anno un buono da spendere in uno dei bar della cittadella dello shopping per una colazione o un aperitivo. Articolata anche la proposta di Rari Nantes, che dal 1976 promuove il nuoto a Trieste con corsi ed eventi alle piscine Bianchi e Capannina: a tutti i nuovi iscritti l’associazione propone uno sconto sui propri corsi (modulato in base al tipo di abbonamento) che può arrivare a 50 euro. WeArena, nella propria sede di Villesse presso il Tiare Shopping, offre infine a tutti i titolari di un abbonamento mensile un’esperienza al simulatore di volo Icarus al prezzo di soli 4 euro (invece che 10), mentre agli abbonati annuali propone un abbonamento di 10 ingressi al WeArena al prezzo speciale di 40 euro (invece che 50), comprensivo di due esperienze immersive (una al simulatore di guida e una al simulatore di volo). Inoltre, con la campagna dedicata “Ogni piccolo gesto ha il suo valore”, chi porterà in WeArena 5 biglietti di corsa singola di Trieste Trasporti riceverà uno sconto di un euro per l'ingresso intero e all-inclusive (i biglietti saranno raccolti e riutilizzati da WeArena per future iniziative).



«La mission di WeArena è da sempre quella di fornire una forma di divertimento e intrattenimento intelligente, ma insieme con il divertimento proviamo a trasmettere, soprattutto a più giovani, valori in cui profondamente crediamo, come l'attenzione per l'ambiente e la sostenibilità. Per questo» dice Francesco Monastero, amministratore delegato di WeArena «abbiamo convintamente sposato la campagna muoversi bene di Trieste Trasporti, ritenendola una modalità concreta per incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e offrendo agli utenti una promozione davvero importante per provare, in un ambiente unico e con tecnologie all’avanguardia, le nostre esperienze».



«Riteniamo che i trasporti in regione» dice Lucio Gomiero, direttore generale di Promoturismo Fvg «abbiano ancora margini di progresso a supporto del nostro sistema turistico e per questo sono per noi una priorità. La rinnovata collaborazione con Trieste Trasporti ha esattamente questo obiettivo: promuovere e sviluppare, nel breve e medio termine, progetti per accelerare il miglioramento dei collegamenti e dei servizi connessi, della sostenibilità ambientale al ticketing integrato, tema su cui stiamo da tempo lavorando insieme. In questo contesto si sviluppa anche l’accordo nella campagna muoversi bene, accordo che in questa fase avrà una durata semestrale (ovvero fino ad aprile 2020) e che prevede una sconto del 20% sugli skipass giornalieri per tutti gli abbonati di Trieste Trasporti, oltre a una serie di attività promozionali congiunte».



«Per Rari Nantes la partnership con Trieste Trasporti è un’opportunità per saldare, con ancora maggiore intensità e convinzione, il nostro rapporto con la città, che è un rapporto che nasce da lontano fatto di amore per lo sport e di attenzione per il benessere delle persone. I triestini» dice Luca Giacomini, direttore sportivo di Rari Nantes «hanno un legame profondo con l’acqua, che soprattutto per i bambini è sinonimo di salute: per noi è essenziale aprire le nostre porte al territorio e questo ci è sembrato un bel modo di farlo. Oggi Rari Nantes si occupa di nuoto a tutti i livelli, di attività ginniche in vasca, di salvamento e triathlon, settori in cui abbiamo raggiunto risultati che fino a qualche tempo fa erano impensabili: anche agli abbonati di Trieste Trasporti sapremo proporre un’offerta ampia e capace di accontentare le più diverse esigenze».



Dice Giada Marangone, marketing manager del Palmanova Outlet Village, 22 mila metri quadrati, 90 punti vendita, 2,3 milioni di visitatori all’anno: «Siamo molto soddisfatti di questa partnership. Personalmente ho sempre ritenuto che il trasporto pubblico locale sia uno degli elementi più distintivi e maggiormente percepiti di un territorio, perché contribuisce a migliorare la qualità della vita, a rendere accessibili le aree periferiche, a formare abitudini e modelli sociali e culturali. Ringrazio Trieste Trasporti per averci reso partecipi di questa iniziativa e confido che questo non sia che il primo passo di una collaborazione che auspico lunga e proficua, per la promozione della sostenibilità e di una mobilità sempre più smart».



Maggiori informazioni sulla campagna (che riserverà tante nuove sorprese nei prossimi mesi) saranno disponibili dalla settimana prossima all’indirizzo internet mb.triestetrasporti.it.